tink schmeißt Sonos, Abus, eufy und weitere Smart-Home-Marken zu Top-Preisen raus

Bei tink laufen zum Black Friday die ganze Woche einige Aktionen. Viele sind einfache bis großzügige Preisrabatte. Aber es gibt auch Pauschal-Aktionen mit Gutscheincodes sowie Set-Rabatte und auch Geschenk-Aktionen. Ein Beispiel für Hochpreis-Freunde? Ab einem Einkaufswert von über 1.000 Euro kannst du einen Google Nest Hub einfach mit in den Warenkorb legen und bekommst ihn dann bei Eingabe des Codes GRATISHUB gratis. Je nach Umfang des Smart-Home-Invest, ist so ein Preis nicht unrealistisch. Etwa bei smarten Soundanlagen von Sonos.

Sonos, Abus, eufy und mehr: Diese Marken sind bei tink jetzt günstiger

Smart-Home-Klassiker aus den Bereichen Sicherheit, Beleuchtung, Steuerung, Entertainment, aber auch Garten, Raumklima und Energie sind bei tink im Black Friday Sale bis zum Cyber Monday, dem 28. November, günstiger.

Sonos liefert im Entertainment-Sektor mit einem Kombi-Deal aus zwei Sonos One SL Lautsprechern, die im Doppelpack nur noch 289,95 Euro kosten. Willst du dein Wohnzimmer soundtechnisch komplett neu aufstellen, lohnt sich der Blick auf das Set der beiden Speaker zusammen mit der Premium-Soundbar Sonos Arc, die alleine eigentlich schon 999 Euro kostet. Mit den zwei One SL Lautsprechern im Paket kostet sie 979 Euro – die Speaker gibt es also faktisch geschenkt dazu. Nicht ganz so teuer ist das Entertainment-Set mit zwei Sonos One SL und der Beam Gen 2 Soundbar für zusammen 629 Euro.

Sonos Arc auf einem TV-Lowboard

Interessant sind aber auch Angebote zu smarten Sicherheits-Gadgets von Abus. Der Sicherheits-Spezialist ist unter anderem mit einem smart steuerbaren Türschlossantrieb in Kombination mit einer WLAN Bridge und einem Fingerabdruckscanner zum Türe öffnen per Biometrie im Angebot. Das Kombi-Set kostet 429,95 Euro. Vor dem Start der Angebote war es noch mehr als 100 Euro teurer.

Ebenfalls von Abus im Angebot sind zwei Schwenk-Außenkameras, die sich per WLAN verbinden und steuern lassen. Der Doppelpack kostet hier 339,95 Euro statt zuvor noch 100 Euro mehr. Ein Komplett-Kamera-Starterset mit drei Cams und HomeBase von eufy (UVP 798 Euro) ist für 599 Euro zu haben und damit um fast 200 Euro reduziert.

Ungewöhnlicher Kracher-Deal: Das Pixel 6a wird dank Kombi-Vorteil richtig günstig

Der absolute Kracher-Deal zum Black Friday bei tink kommt allerdings eher über Umwege aus dem Smart-Home-Bereich. Sicher, steuern lässt sich ein entsprechendes System damit auch. Aber die Rede ist grundsätzlich von einem Smartphone.

Das Google Pixel 6a, im Sommer für 470 Euro auf den Markt geworfen, ist im Mega-Deal ohne Vertrag jetzt auf 349 Euro reduziert. An sich kein Kracher, bietet MediaMarkt doch den identischen Preis. Bei tink gibt es allerdings die 99 Euro teure Display-Lautsprecher-Kombi Google Nest Hub gratis dazu. Damit unterbietet tink auch Amazon, wo es zum gleichen Kurs einen Chromecast dazugibt. Inhaltlich ist das Pixel 6a ein echter Tipp mit Original-Android und einem der besten Leistungs-Pakete seiner Preisklasse (Testbericht zum Pixel 6a lesen).

→ Direkt zum Pixel-6a-Angebot

Versendet wird das Smartphone, so wie auch die anderen Produkte bei tink stets kostenlos. Die Black Friday Deals gelten bis zum 28. November, einzelne Angebote können aber auch vorher schon vergriffen sein.