Tiefstpreis-Alarm: Akku-Staubsauger mit tollem Zubehör über die Hälfte billiger

Nicht nur AEG und Bosch stellen gute Akku-Staubsauger her, die Geräte von Rowenta können ebenfalls überzeugen. Von vielseitigem Zubehör wie einer Animal Turbo-Bürste bis hin zu einer starken Saugleistung – der RH98A8 X-Force Flex 12.60 Animal Akku-Staubsauger für 349 Euro hat einiges auf dem Kasten. Und das Angebot für den Sauger ist sogar absoluter Tiefstpreis. Günstiger gab es ihn also zuvor noch nie zu kaufen. Alle Details zu dem Sauger gibt es in diesem Artikel.

Das kann der Akku-Staubsauger von Rowenta

Der Rowenta RH98A8 X-Force Flex 12.60 Animal Akku-Staubsauger kostet bei Otto bis zum 18. April nur noch 349 Euro. Für diesen Preis bekommst du ein Gerät mit einer Motorleistung von 320 Watt sowie einer Saugleistung von bis zu 150 Air Watt. Die Laufzeit beträgt dabei maximal 45 Minuten im Eco-Modus. Ein großer Pluspunkt des Akku-Saugers ist das Flex-Gelenk. Mit diesem schonst du nicht nur deinen Rücken, sondern du kommst auch mühelos bis tief unter deine Möbel. Damit du an schlecht beleuchteten Stellen dennoch Staub erkennen kannst, verfügt der Sauger über eine LED Bodendüse. Gleichzeitig zeigt dir das digitale Display stets alle wichtigen Information wie die verbleibende Akkulaufzeit an. Hierüber kannst du ebenfalls zwischen den vier verschiedenen Leistungsstufen sowie dem Boost-Modus wechseln.

Das absolute Highlight bei diesem Akku-Staubsauger von Rowenta ist jedoch die Vielseitigkeit. Neben der Bodendüse gibt es nämlich noch einiges an Zubehör, dass dir den Frühjahrsputz erleichtert. Mit der Fugendüse kommst du so auch in kleine Ritzen, während die Polsterbürste im Nu deine Möbel reinigt. Haustierbesitzer freuen sich zudem über die Animal Turbo-Bürste, die Tierhaaren den Kampf ansagen soll. Dabei lässt sich das Gerät blitzschnell in einen Handstaubsauger verwandeln, wodurch du noch flexibler deine Wohnung reinigst. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Ladestation. Der Sauger kommt dabei übrigens auf ein Fassungsvermögen von 0,9 Litern und kann dank des beutellosen Designs leicht entleert werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das Preisschild von 349 Euro (plus 2,95 Euro für den Versand) ist dabei ein absolutes Schnäppchen für den Akku-Staubsauger – immerhin sparst du satte 56 Prozent im Vergleich zum UVP. Doch auch ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt, wie gut dieses Angebot ist. Günstiger gabs das Gerät von Rowenta nämlich noch nie im Netz! Aktuell zahlst du bei anderen Anbietern obendrein oftmals noch über 450 Euro für den Sauger. Lediglich MediaMarkt kommt mit einem Preis von 399 Euro nah an den Tiefstpreis. Doch aufgepasst: Der Deal bei Otto gilt nur noch bis zum 18. April. Falls du sparen möchtest, solltest du also lieber schnell zuschlagen.