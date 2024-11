Limitierte Thermomix-Edition: Schnell zugreifen und bis zu 400 Euro sparen

Zusätzlich zu der ganz besonderen Version des TM6 hat Vorwerk eine weitere spannende Aktion gestartet. Noch bis zum 17. November profitierst du nämlich von bis zu 400 Euro Trade-in-Bonus für dein Altgerät. Und auch wenn du bisher noch keinen Thermomix hattest, versteckt sich hier einiges an Sparpotential. Dazu aber später mehr. Erst einmal sehen wir uns die Limited Edition an.

Funkelt und glitzert: Thermomix in der Special Edition Snow

Normalerweise gibt es die Küchenikone nur in Weiß. Gelegentlich steht auch die Black-Edition zum Verkauf. Richtig abgefahren wird es allerdings mit der Snow-Edition. Diese besticht mit ihrem eleganten, glitzernden Design und ist ein echter Hingucker in jeder Küche. Die glitzernde Version des TM6 gibt es allerdings nur für eine begrenzte Zeit, sodass du schnell zugreifen solltest, wenn du noch einen funkelnden Küchenhelfer ergattern willst.

So sieht die Special Edition Snow von Vorwerk aus

Sieht anders aus, funktioniert aber gleich: Die Snow-Edition verfügt über die gleichen Programme wie der herkömmliche TM6. Du kannst hier rühren, mixen, kochen und garen. Gleichzeitig wiegt dir dein Gerät auch alle Zutaten über eine integrierte Waage ab. Ein Display zeigt dir die Rezepte an und leitet dich Schritt für Schritt durch den Kochvorgang, sodass du selbst komplizierte und aufwändigere Menüs mühelos zubereiten kannst.

Die Snow-Edition kostet dich 1.499 Euro und ist somit nicht teurer als der normale TM6. Für das Geld bekommst du obendrein einiges an Zubehör wie einen Messbecher, einen Rühraufsatz oder einen Spatel. Außerdem kannst du drei Monate kostenlos in das Rezeptportal Cookidoo schnuppern, wo dich über 95.000 Rezepte erwarten. Dir ist der Thermomix trotzdem zu teuer? Dank der oben bereits erwähnten Trade-in-Aktion kannst du bares Geld sparen. Wie das genau funktioniert, erklären wir dir jetzt.

Jetzt Altgerät einsenden und bis zu 400 Euro sparen

Wenn du dich vom 11. bis zum 17. November für den TM6 in Weiß oder in der Special Edition Snow entscheidest, kannst du deine alten Küchengeräte im Karton deines neuen Thermomix’ an Vorwerk senden. Je nach Gegenwert erhältst du dann nach dem Kauf eine Gutschrift von bis zu 400 Euro. Hier findest du einen Überblick, welche Produkte du einsenden kannst und wie viel Geld du dafür gutgeschrieben bekommst.

TM6 oder TM5 : Gutschrift über 400 Euro

: Gutschrift über 400 Euro TM31 : Gutschrift über 250 Euro

: Gutschrift über 250 Euro TM21 : Gutschrift über 200 Euro

: Gutschrift über 200 Euro Fremdgerät oder Thermomix Friend: Gutschrift über 150 Euro

Das eingesendete Gerät muss dabei kabelgebunden sein und in den Karton des TM6 passen. Außerdem darf es nicht schwerer als 32,5 Kilogramm sein. Nicht akzeptiert werden elektrische Zahnbürsten oder Waagen.

Du siehst: Selbst wenn du vorher noch keinen Thermomix besessen hast, kannst du einfach ein altes Küchengerät von dir zu Hause einsenden und satte 150 Euro sparen. Wenn du den TM6 also ohnehin ganz oben auf deiner Wunschliste stehen hattest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um hier zuzuschlagen.