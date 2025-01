Thermomix-Klon bei Lidl: Diese Küchenmaschine musst du haben

Der Monsieur Cuisine Smart von Lidl kocht dir im Handumdrehen deine Lieblingsgerichte und sorgt so dafür, dass nach einem stressigen Arbeitstag doch nicht wieder nur die TK-Pizza im Ofen landet. Das Beste: Der Küchenhelfer kostet dich nicht annähernd so viel wie ein Thermomix. Was du vom Monsieur Cuisine erwarten darfst, erfährst du hier.

Der Monsieur Cuisine Smart – eine echte Alternative zum Thermomix?

Der Monsieur Cuisine Smart hat vor allem den Anspruch, dir beim Kochen im Alltag unter die Arme zu greifen und den Großteil der Arbeit zu erledigen. Es gibt ihn neben Schwarz auch noch in vier weiteren Farben (Rot, Champagner, Titanium, Weiß), wodurch er zu einem richtigen Hingucker in deiner Küche wird.

Er ist mit einem acht Zoll Farbdisplay ausgestattet, sodass du während des Kochens die Anleitung und Zutatenliste genau im Blick hast. Hier kannst du auch die Portionsgröße auswählen und beispielsweise nur für dich oder für die ganze Familie kochen. Lidl hat seinen Küchenhelfer smart gemacht, deshalb kannst du ihn ebenso per Sprachbefehl über Google Assistant steuern.

Für die größtmögliche Kochvielfalt ist der Monsieur Cuisine von Lidl mit elf verschiedenen Funktionen ausgestattet. So kocht und brät er nicht nur, er kann beispielsweise auch dampfgaren, mixen, wiegen, pürieren und sous-vide-garen. Er wird ebenfalls mit einer Menge an Zubehör geliefert. Du findest im Paket etwa einen 4,5-Liter-Mixbehälter, einen Koch- und Messereinsatz. Außerdem ist ein Rühraufsatz, ein Dampfgaraufsatz und ein Spatel enthalten.

Eine App mit über 1.000 gelingsicheren Rezepten gibt es gratis zur Bestellung dazu, sodass du direkt mit dem Kochen starten kannst. Cool ist auch, dass du jetzt Teil der Monsieur Cuisine Community sein kannst. Hier stehst du im Austausch mit anderen Hobbyköchen und du kannst deine selbst kreierten Rezepte teilen.

So viel musst du für den smarten Helfer von Lidl zahlen

Der Monsieur Cuisine Smart kostet dich bei Lidl 499 Euro. Das ist nur ein Drittel der 1.499 Euro, die Vorwerk für seinen TM6 verlangt. Die Vorgänger-Variante, den Monsieur Cuisine Connect bekommst du sogar schon für 399 Euro. Allein dieser preisliche Unterschied ist ein gewaltiger Pluspunkt für den Monsieur Cuisine Smart. Auch in puncto Funktionen steht er dem Thermomix in kaum etwas nach, wie auch ein Test der Stiftung Warentest zeigt. Wenn du also keinen Wert auf den Markennamen legst und einfach nur eine praktische Küchenmaschine suchst, die dir das tägliche Kochen erleichtert, solltest du dir das Gerät von Lidl nicht entgehen lassen.