An Teufel denken viele, wenn es um hochwertige Audioprodukte geht. In unserer Lautsprecher-Bestenliste haben es gleich zwei Boxen des deutschen Herstellers ganz an die Spitze geschafft. In der „Sommer Sonne Sound“-Aktion von Teufel sind jetzt einige Lautsprecher und Kopfhörer reduziert. Aber auch Soundbars und mehr sind heruntergesetzt. Das sind unsere Favoriten – übrigens alles Bestpreise, außer wir behaupten etwas anderes.

Top Lautsprecher von Teufel: Top 3 Modell und kompakter Speaker im Sale

In unserem Test hat es der Teufel Rockster Cross weit gebracht. 95/100 Punkten vergaben wir, sodass er in den Top 3 aller Lautsprecher mitspielt, die wir je getestet haben. Kolossaler Klang und satter Bass zeichnen ihn ebenso aus wie eine gute Akkulaufzeit und ein robustes Gehäuse. Der Bluetooth-Lautsprecher konnte aber nicht nur uns begeistern, sondern hat auch bei der Stiftung Warentest mit der Note 1,4 eine Top-Bewertung abgestaubt. Im Onlineshop von Teufel ist der Speaker 100 Euro reduziert und kostet somit nur noch 249,99 Euro. Die Versandkosten sparst du dir mithilfe eines Codes, den du auf der Angebotsseite findest. Ein paar Euro weniger zahlst du allerdings bei eBay – hier ist jedoch nur noch eine geringe Stückzahl erhältlich.

Mit dem Tragegurt hast du den Rockster Cross unterwegs dabei

Solls etwas kompakter sein? Dann wirf doch mal einen Blick auf den Teufel Boomster Go. Der ist absolut handlich, wasserdicht, staubgeschützt, und geschützt vor Stößen. Dadurch lässt er sich ohne Probleme mit an den See oder in den Urlaub nehmen. Zwar darfst du hier nicht denselben Sound wie beim Rockster Cross erwarten, in unserem Test hat er aber dennoch einen überraschend voluminösen Klang erzeugt. Teufel senkt den Bluetooth-Speaker im Hosentaschenformat um 20 Euro und verkauft ihn somit für nur noch 79,99 Euro.

Over-Ears für unter 150 Euro und neue In-Ears von Teufel

Und wer eher auf der Suche nach neuen Kopfhörern ist, findet in der Sommer-Aktion ebenfalls entsprechende Angebote. Mit den Real Blue NC bekommst du starke Over-Ears mit Active Noise Cancelling (ANC), tollem Klang und einer erstaunlich langen Akkulaufzeit von über 55 Stunden ohne ANC und rund 40 Stunden mit eingeschaltetem ANC. Statt rund 230 Euro zahlst du jetzt nur noch 149,99 Euro für die Kopfhörer.

Real Blue NC: Angenehm zu tragen und guter Klang – So müssen Kopfhörer sein.

Zwar nicht heruntergesetzt, aber dennoch einen guten Preis bieten die neuen Airy TWS 2. Die In-Ear-Kopfhörer sind perfekt für heiße Tage, da die Ohren beim Musikhören weiterhin Luft abbekommen. Sie blenden Umgebungsgeräusche dank ANC ebenfalls aus und haben im Gegensatz zum Vorgänger fast doppelt so große Treiber. Dadurch können sie einen noch tieferen Bass erzeugen. Zusammen mit dem Ladecase kommen sie auf bis zu starke 42 Stunden Spielzeit mit einer Aufladung. Teufel verkauft sie für 99,99 Euro.

Soundbar und mehr rabattiert

Ein weiteres Schnäppchen holst du dir mit der Cinebar One ins Wohnzimmer. Die Soundbar wertet den Klang deines Fernsehers auf und kreiert einen virtuellen Surround Sound für echtes Kinofeeling zu Hause. Tiefe Bässe sind hiermit ebenso möglich wie detaillierte Höhen für eine gute Sprachverständlichkeit. Teufel senkt die Audioleiste um 100 Euro und verkauft sie jetzt für 199,99 Euro.

Cinebar One – Soundbar von Teufel zum Top-Preis

Nichts dabei? Dann stöbere doch einmal selbst durch die aktuellen Angebote bei Teufel. Hier sind auch ganze Heimkino-Sets, ein Digital-Radio sowie weitere Soundbars und Kopfhörer im Angebot – schau doch einfach mal vorbei!