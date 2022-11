Teufel-Angebote zum Singles Day: Diese Soundbar war noch nie so günstig

Im Zuge des Singles Days, der seinen Ursprung in China hat, verkaufen viele Händler noch vor Black Friday (25. November) einige Produkte mit ordentlichen Rabatten. Teufel garantiert dazu: Günstiger wird die Soundbar Cinebar One auch in zwei Wochen, am „Shopping-Feiertag“ selbst nicht sein. Attraktiver wird das Angebot zusätzlich durch einen kostenfreien Versand. Wir legen den Deal auf die Prüfstation.

100 Euro günstiger: Teufel-Soundbar zum Schnäppchenpreis

Regulär stehen für die Cinebar One 299,99 Euro auf dem Preisschild. Jetzt setzt Teufel den Rotstift an und streicht 100 Euro von der Rechnung. Dadurch zahlst du aktuell nur noch 199,99 Euro für die Soundbar. Und auch der Blick auf den historischen Preisverlauf zeigt eindrucksvoll: Günstiger war das edle Soundsystem zuvor noch nie. Doch der Preis gilt nur für die Version in Schwarz. Möchtest du lieber die weißen TV-Lautsprecher in dein Wohnzimmer stellen, zahlst du derzeit 229,99 Euro.

Teufel Cinebar One: Top-Features im Überblick

Die Cinebar One kommt in einem dezenten Design und ist vergleichsweise kompakt. Dadurch fügt sie sich problemlos in die meisten Wohn- oder Schlafzimmer ein. Sie liefert einen tiefen Bass, obwohl sie ohne einen zusätzlichen Subwoofer auskommt. Dank Dynamore Ultra Technologie entsteht zudem ein kräftiger Raumklang. Möchtest du sie einmal ohne Fernseher nutzen, kannst du auch über Bluetooth deine Lieblingsmusik in top Qualität abspielen. Alternativ lässt sie sich auch via USB-Kabel als Lautsprecher für Laptop oder PC nutzen.

Teufel Cinebar One: Die Soundbar in Schwarz

Bedienen lässt sich die Soundbar über eine Touchfläche an der Oberseite oder bequem per Fernbedienung vom Sofa aus. Außerdem möglich: Verbinde dein Amazon Echo oder Google Nest Gerät mit der Soundbar und steuere das Soundsystem auch smart per Sprachbefehl.

Weitere Angebote zum Singles Day findest du auf der Angebotsseite von Teufel. Hier sind neben hochwertigen Audiosystemen auch Bluetooth-Lautsprecher, weitere Soundbars und Kopfhörer teils stark reduziert. Eine Übersicht haben wir dir auch in diesem Artikel einmal zusammengefasst.