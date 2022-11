Testsieger bei Stiftung Warentest: Diese Top-Kopfhörer sind jetzt sündhaft billig

Ursprünglich standen 249,90 Euro auf dem Preisschild der Sennheiser Momentum True Wireless 3. Zum Black Friday fallen die kleinen Premium-In-Ears jedoch um 28 Prozent im Preis und werden somit für 179 Euro zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp. Günstiger waren die Kopfhörer bisher noch nie, wie ein Blick auf den Preisverlauf zeigt (siehe weiter unten). Das Angebot gilt – zumindest bei Amazon – für die Version in Schwarz, Graphit oder Weiß. Bei MediaMarkt kannst du dir die Kopfhörer zum selben Preis nur in Schwarz kaufen. Wir schauen uns an, was die Sennheiser Momentum True Wireless 3 im edlen Ladecase können.

Sennheiser Momentum True Wireless 3: Hervorragende Bewertung in Klang und ANC

Im Test stellte die Stiftung Warentest zahlreiche Kopfhörer auf die Probe. Dabei bewertete sie die Disziplinen Ton, Noise Cancelling (ANC), Tragekomfort und Handhabung, Akku, Haltbarkeit und Schadstoffe. Den Ton bewertete sie mit der Note 1,8 und ANC sogar mit 1,5. Insgesamt erreichen die Kopfhörer ein Qualitätsurteil mit der Note 1,8 und landen damit an erster Stelle.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 auf Platz eins: In-Ear-Kopfhörer – Das sind die 20 besten des Jahres 2022

Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer von Sennheiser sollen einen beeindruckenden High-Fidelity-Klang mit starkem Bass liefern, der sich via Equalizer nach Belieben einstellen lässt. Verbessert wird das Hörerlebnis zudem durch adaptive Noise Cancellation (ANC). Denn dadurch blenden die Kopfhörer störende Geräusche aus der Umgebung einfach aus und auch die Lautstärke passt sich automatisch an den äußeren Geräuschpegel an. Per Touchbedienung kannst du bei Bedarf auch den Transparenzmodus aktivieren und bekommst so alle Geräusche mit. So musst du etwa bei Bahnansagen oder kurzen Gesprächen nicht jedes Mal die Kopfhörer aus den Ohren nehmen.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 Kopfhoerer mit Ladecase im Black Friday Angebot

Bluetooth-Kopfhörer im Black Friday Angebot: Vor Wasser geschützt und lange Laufzeit

Außerdem sind sie nach IPX4 vor Spritzwasser geschützt und somit auch bei Regen problemlos verwendbar. Die reine Akkulaufzeit der In-Ears kommt auf sieben Stunden – in Verbindung mit der Lade-Box kannst du sogar lange 28 Stunden ohne eine Steckdose auskommen. Praktisch: Nach nur zehn Minuten Ladezeit kannst du wieder eine Stunde Musik hören. Weiterhin sind die Kopfhörer Bluetooth 5.2-kompatibel und bieten somit eine stabile und klare Verbindung mit Smartphone, Laptop und Co.

Die In-Ear-Kopfhörer von Sennheiser gibt’s aktuell für 179 Euro zum Beispiel bei Amazon oder MediaMarkt (in Schwarz).

Eine günstigere Alternative könnten die JBL Reflect Flow Pro sein (Platz zwei der Stiftung Warentest). Die sind jetzt bei Otto 44 Prozent günstiger und kosten damit nur noch 99,99 Euro – der aktuelle Bestpreis. Und auch die Sony Linkbuds S, die uns im Test als „Kopfhörer-Überraschung des Jahres“ absolut überzeugt haben, könnten sich lohnen. Die gibt’s jetzt zur Black Week zum Bestpreis von 119 Euro (statt 199,99 Euro) zum Beispiel bei Amazon.