Testnote 2,2: Bluetooth-Kopfhörer bei MediaMarkt massiv reduziert

Das Angebot für die Bluetooth-Kopfhörer von Google läuft im Rahmen der Android Weeks bei MediaMarkt, bei denen sich einige spannende Schnäppchen finden. Von Smartphones und Tablets über Notebooks, Smartwatches und Zubehör bis hin zu Kopfhörern gibt’s hier ordentlich Rabatt. Aber Obacht: Die Aktion läuft nur noch bis zum 7. Mai. Wir werfen heute einen genaueren Blick auf die Google Pixel Buds A-Series.

Google Pixel Buds A-Series für 69 Euro: So gut ist das Angebot der Bluetooth-Kopfhörer

Normalerweise steht auf dem Preisschild der Google Pixel Buds A-Series ein UVP von 99 Euro. Jetzt gibt’s die Bluetooth-Kopfhörer bereits für 69 Euro und damit zum Bestpreis. Günstiger verkauft aktuell also niemand sonst im Netz die schicken In-Ears. Aber auch für sich gesehen ist das ein guter Preis für das, was die kleinen Ohrhörer zu bieten haben.

Wie von Google zu erwarten, bekommst du mit den Pixel Buds A-Series ein gut durchdachtes Produkt mit einem schicken Design. Das Ladecase ist dabei von außen immer Weiß, Kopfhörer und Innenleben gibt es daneben aber auch in Olivgrün und Dunkelgrau. Der Rabatt von 30 Prozent gilt dabei für alle drei Varianten.

Pixel Buds A-Series In-Ears – Bluetooth-Kopfhörer im Angebot

Die Stiftung Warentest zeichnete die Pixel Buds A einst mit der Note 2,2 aus und noch jetzt gehören sie zu den besten Modellen unter 100 Euro (Paywall).

Das können die kleinen In-Ears

Die Bluetooth-Kopfhörer sollen dir dabei einen kraftvollen und detaillierten Klang liefern, sowohl bei deiner Lieblingsmusik als auch bei Anrufen oder Podcasts. Dazu sind sie intelligenter als viele andere Kopfhörer. Denn je nach den Umgebungsgeräuschen passt sich der Geräuschpegel automatisch an. So hörst du deine Musik immer in der optimalen Lautstärke. Die Ohrstöpsel sollen dabei hervorragend in deinen Ohren sitzen – und dank Stabilisierungsbogen auch beim Sport nicht verrutschen. Darüber hinaus sind sie nach IPX4 auch vor Schweiß und Wasserspritzern geschützt. Wenn es bei deiner Laufrunde einen plötzlichen Wolkenbruch gibt, musst du die Kopfhörer also nicht vor Regentropfen schützen.

Cool ist zudem der integrierte Google Assistant. So kannst du etwa unterwegs ganz einfach per Sprachbefehl nach dem Weg oder dem Wetter fragen beziehungsweise dir Benachrichtigungen vorlesen lassen. Die Batterie der In-Ears hält dabei für 5 Stunden Wiedergabezeit. In Verbindung mit dem Ladecase kommst du auf insgesamt 24 Stunden kabellosen Musikgenuss.

Bei MediaMarkt gibt’s die Bluetooth-Kopfhörer jetzt zum Angebotspreis von 69 Euro. Falls du dich auch für weitere Schnäppchen interessierst, solltest du einen Blick auf die Übersichtsseite der Android Weeks werfen. Zeit hast du dafür noch bis zum 7. Mai – danach ist die Aktion wieder vorbei.