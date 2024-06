Testnote 1,7: Lidl verkauft ausgezeichnete Emma-Matratzen irre billig

Dass eine gute Matratze gleichzeitig auch viel Kosten muss, ist ein echter Irrglaube! Die sogenannte „Emma One“ erzielte bei der Stiftung Warentest nämlich die Note gut (1,7) – war dadurch zeitweise sogar Testsieger – und konnte dabei unter anderem mit einer hohen Haltbarkeit und einem guten Komfort punkten. Und das Beste: Bei Lidl gibt es genau diese Matratze jetzt im Angebot ab 169 Euro. Wir schauen genauer hin.

Emma One: Das zeichnet die beliebte Matratze aus

Bei der Emma One handelt es sich um eine sogenannte 7-Zonen-Matratze mit Kaltschaumkern. Durch verschiedene Schaum-Arten soll sie sich somit stets optimal an deinen Körper anpassen und für ruhige Nächte sorgen. Dabei ist es angeblich auch völlig egal, ob du Bauch-, Rücken- oder Seitenschläfer bist.

Der hohe Liegekomfort konnte auch die Stiftung Warentest durchaus überzeugen. Noch bessere Einzelnoten gab es aber beispielsweise ebenso für die Bereiche Haltbarkeit und Bezug. So weiß die Emma One Matratze mit einer hohen Langlebigkeit und Formstabilität zu punkten. Gleichzeitig ist auch die Reinigung ein Kinderspiel. Durch den Rundum-Reißverschluss ist der Bezug ruckzuck abgezogen und kann anschließend bei 40 °C in die Waschmaschine geworfen werden. Das Testurteil gut (1,7) der Stiftung Warentest (Paywall) sowie durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen bei Lidl bei über 1.000 Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache: Die Emma One Matratze ist eine tolle Wahl zum kleinen Preis! Wer sich unsicher ist, sollte übrigens trotzdem zuschlagen: Lidl bietet dir nämlich an, die Matratze bis zu 90 Nächte lang zu testen. Nach dem Probeschafen kannst du dann immer noch entscheiden, ob du zufrieden bist oder du sie wieder zurückschicken möchtest.

32 Prozent Rabatt & keine Versandkosten: Lidl sorgt für echtes Schnäppchen

Die Emma One ist nämlich nicht nur echt hochwertig, sondern derzeit auch absolut günstig. Lidl streicht momentan nämlich bis zu 32 Prozent vom UVP und verkauft die Matratze in seinem Online-Shop jetzt bereits ab 169 Euro. Dabei hast du die Wahl zwischen zwei Härtegraden (Medium und Hart) sowie verschiedenen Größen (80 x 200 bis 200 x 200 cm). Dadurch kann wirklich jeder die passende Matratze finden. Doch das war noch nicht alles: Obendrein erlässt Lidl dir beim Kauf der Emma One auch noch die Versandkosten – welche insbesondere bei größeren Matratzen oft eine happige Extra-Ausgabe sein können.

Dadurch sorgt Lidl definitiv für das ein oder andere Schnäppchen. So gibt es etwa die Emma One Matratze mit den Maßen 90 x 200 cm bei keinem anderen Händler günstiger. Doch nicht bei jeder Größe liefert dir der Discounter automatisch auch den derzeitigen Bestpreis. Damit du dich nicht selbst umständlich durch die Preisvergleiche klicken musst, listen wir dir hier die derzeit besten Angebote für fünf beliebte Größen auf (Stand 18. Juni):

Passend zur neuen Matratze kannst du dir bei Lidl aktuell übrigens auch ein Lattenrost günstiger sichern. Neben verschiedenen Größen hast du hier außerdem die Wahl zwischen einem Modell ohne Verstell-Funktion und einem mit verstellbarem Kopf- und Fußteil.