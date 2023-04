Tesla Model 3 im Top-Angebot: E-Autos gibt’s jetzt auch bei MediaMarkt – zu überraschend guten Preisen

Das wichtigste vorneweg: Faktisch kaufen kannst du die E-Autos bei MediaMarkt nicht. Das neue Angebot wird in Zusammenarbeit mit dem Auto-Abo-Anbieter „like2drive“ realisiert. Es handelt sich also um Auto-Abos, die du bei MediaMarkt rund um Elektro-Fahrzeuge abschließen kannst. Kurz erklärt: Dabei handelt es sich um ein Rundum-sorglos-Paket inklusive Bereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Versicherungen in einem Abo-Preis pro Monat und gedeckelt mit Inklusiv-Kilometern. Lediglich das Tanken beziehungsweise Laden musst du selbst zusätzlich bezahlen. Auto-Abos richten sich vorrangig an vorübergehenden Bedarf und in Bezug auf E-Mobilität eignet sich ein solches Angebot auch zum „einfach mal ausprobieren“. Anbieter gibt es viele und der große Vorteil gegenüber dem Kauf oder Leasing liegt nicht nur in der Unverbindlichkeit. Vor allem sind die Autos in der Regel direkt verfügbar. Lange Lieferzeiten gelten für das Abo nicht.

Tesla Model 3 zum Top-Preis: Hier sparst du bis zu 380 Euro pro Monat

Das Top-Angebot zum Start der Angebote bei MediaMarkt findet sich zum Tesla Model 3. Der Stromer mit der angegebenen Reichweite (WLTP) von 491 Kilometern (realistisch sind es 20 bis 30 Prozent weniger) kostet im Abo via MediaMarkt 499 Euro. Das ist ein echter Kracher-Preis für das Tesla-Modell mit 50-kWh-Batterie, das bei like2drive eigentlich 649 Euro Gebühr pro Monat kostet. MediaMarkt gewährt hier also 150 Euro Rabatt und liegt damit sogar unterhalb von marktüblichen Leasing-Preisen für das Fahrzeug.

Das Top-Angebot gibt es für die „Standard Range“-Variante mit einer Laufzeit von einem Monat. Also wirklich ein Schnupper-Deal zum E-Auto, mit in diesem Fall 1.500 Freikilometern im Monat. Aufs Jahr gerechnet entspricht das 18.000 Kilometern. In einem vergleichbaren Leasing-Modell zahlst du deutlich mehr. Achtung Kostenfalle: Weitere Kilometer werden mit 29 Cent auf den Abo-Preis aufgeschlagen, ab dem 2.501. Kilometer sogar 39 Cent.

→ Zum Tesla-Angebot bei MediaMarkt

In Deutschland eines der beliebtesten Tesla-Modelle: das Model 3.

Mit noch größerem Akku (82 kWh) für über 600 Kilometer WLTP-Reichweite ist das Model 3 „Long Range“ ebenfalls vergleichsweise günstig zu fahren. Im 1-Monats-Abo zahlst du 549 Euro statt regulär 929 Euro. Das sind 380 Euro Preisvorteil über MediaMarkt. Bindest du dich direkt 18 Monate an das Fahrzeug, zahlst du 599 Euro. Das ist günstiger als vergleichbare und länger laufende Leasing-Kosten.

Cupra Born, Polestar und weitere E-Autos bei MediaMarkt zu Top-Konditionen

Neben dem Tesla Model 3 gibt es auch noch weitere E-Autos im Sonderangebot von like2drive via MediaMarkt. Für 509 Euro monatlich im 6-Monats-Abo fährst du einen Polestar 2 „Long Range“ mit 551 Kilometern Reichweite pro Akku-Ladung.

Für den Stadtverkehr ist der kleine Mini Cooper SE Classic Trim mit 29-kWh-Batterie für bis zu 203 Kilometer Reichweite im Abo für 369 Euro zu haben. Dieses Abo läuft 12 Monate. Genauso bekommst du den Cupra Born (58 Kwh) für bis zu 424 Kilometern Reichweite zum Sonderpreis von 469 Euro monatlich im 12-Monats-Abo. Der kompakte Cupra ist der technische Zwilling des VW ID.3 – jüngst haben wir den Cupra Born getestet.

Abholen oder liefern lassen

Die vorrätigen Autos sind über das Bundesgebiet verteilt und in der Regel kurzfristig abholbar. Die genauen Orte variieren je nach Modell. Holst du dein abonniertes Fahrzeug selbst ab, gibt es keine weiteren Bereitstellungskosten. Lässt du es dir liefern, fällt eine einmalige Logistikpauschale in Höhe von 249 Euro an.

Das Angebot von MediaMarkt umfasst noch weitere Modelle, die in Zusammenarbeit mit like2drive günstiger zu haben sind. Dazu soll das Angebot womöglich auch noch ausgeweitet werden. Zuletzt hatte sich der Chef des MediaMarkt-Mutterkonzerns zu der Entwicklung geäußert und das Thema E-Mobilität dabei explizit als künftigen Markt genannt. Ganz neu ist es indes nicht. Bereits 2021 gab es schon einmal ein Auto über MediaMarkt zu beziehen. Damals jedoch noch sehr versteckt und mit einem Leasing-Partner. Die neue Abo-Offensive mit gleich mehreren Modellen in der Auswahl wirkt ernster und vielversprechender.