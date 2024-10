Telekom: Warum dieses Tarif-Bundle den Alltag von vielen Menschen erleichtert

Immer wieder packen Mobilfunkanbieter einige Goodies mit zum Tarif, um ihn der Kundschaft schmackhafter zu machen. Oft sind das Dinge, die man gar nicht wirklich braucht. Anders ist das bei diesem Tarif von freenet, den wir dir jetzt vorstellen. Hier bekommst du nicht etwa ein weiteres Smartphone, eine VR-Brille oder gar einen Fernseher zum Tarif dazu. Dieses Extra, das dir zum Telekom-Tarif mit ins Paket gepackt wird, kannst du wirklich gebrauchen.

Telekom-Tarif zum kleinen Preis

Bevor wir auf die Extra-Beigabe eingehen, pflücken wir erst einmal den freenet-Tarif für dich auseinander. Du bekommst eine 25-GB-Allnet-Flat im Netz der Telekom, wo du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s surfst. Eine Flat für Telefonie und SMS ist – wie der Name schon andeutet – natürlich ebenfalls mit an Bord, genauso wie VoLTE und WLAN Call.

Der Tarif kostet dich pro Monat nur 11,99 Euro. Ein wirklich günstiger Preis für einen Telekom-Tarif. Der Anschlusspreis entfällt zudem und du bekommst sogar noch einen Rufnummernmitnahme-Bonus in Höhe von 150 Euro. Der Vertrag hat dann eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Das gibt es zum Tarif dazu

Für eine Einmalzahlung von nur 4,95 Euro bekommst du zusätzlich gleich sechs Smart Tags zum Telekom-Tarif dazu. Mit den sogenannten Sky Tags kannst du all deine Wertgegenstände über die „Wo ist“-App auf deinem iOS-Gerät orten. Praktisch dabei: Zwei der Sky Tags sehen aus wie Kreditkarten, wodurch du sie platzsparend in deinen Geldbeutel packen kannst. Die anderen vier sind in unterschiedlichen Farben gehalten und lassen sich beispielsweise an deinen Schlüsselbund oder deinen Koffer hängen. So verlierst du sie garantiert nie wieder!

Doch lohnt sich dieses Angebot wirklich? Rechnen wir das Ganze direkt mal durch. Für den Tarif plus Einmalzahlung von 4,95 Euro zahlst du auf 24 Monate gerechnet 292,71 Euro. Nimmst du deine Rufnummer mit zur Telekom, kassierst du 150 Euro Bonus ein, wodurch die Kosten auf 142,71 Euro runter rauschen. Die Sky Tags bekommst du ohne Vertrag laut idealo für insgesamt rund 87 Euro. Dadurch liegen wir bei einem Preis von 55,71 Euro für den Tarif. Auf 24 Monate gerechnet zahlst du effektiv also nur 2,32 Euro monatlich für die 25 GB im Telekom-Netz.

Anhand dieser Rechnung wird deutlich, dass sich das Angebot wirklich lohnen kann. Billiger kommst du nämlich selten an einen Telekom-Tarif. Einen Haken gibt es an der Sache jedoch: Die Sky Tags funktionieren nur mit Apple-Geräten. Android-Nutzer können den Vertrag aber natürlich trotzdem abschließen und die Tags entweder verkaufen oder verschenken. So profitierst du also in jedem Fall von den günstigen Konditionen und hast auch gleich noch ein passendes Weihnachtsgeschenk parat.