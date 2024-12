Telekom teilt aus: 6 Monate Gratis-Streaming mit MagentaTV MegaStream Lisa Krüger 3 Minuten

Du hast so viele Abos bei Streaminganbietern, dass du gerne mal den Überblick verlierst? Mit MegaStream von MagentaTV passiert dir das nicht mehr. Hier hast du all deine Anbieter an einem Ort und kannst in Kombination mit einem DSL-Tarif sogar noch richtig sparen.