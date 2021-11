Telekom-Netz für unter 10 Euro pro Monat: 9-GB-Tarif-Deal endet bald

Eines der Top-Angebote aus der Black Week gilt noch bis zum Dienstagabend. Den SIM-Only-Tarif Telekom green LTE gibt es jetzt einerseits mit mehr Datenvolumen und andererseits zum günstigeren Preis. Zur Auswahl stehen Angebote mit letztlich 9, 14 oder 26, 38 oder gar 50 GB Datenvolumen pro Monat, die im Vergleich zum Normalpreis um mehr als die Hälfte reduziert sind – für die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

9 GB Telekom-LTE für 9,99 Euro

Im teuersten Tarif gibt es hier immerhin satte 50 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz für jetzt 29,99 Euro. Der Top-Tarif-Tipp für Sparfüchse ist aber ein anderer. Der Telekom-Netz-Tarif mit normalerweise 6 GB Datenvolumen wird erst auf 9 GB aufgebohrt und erhält dann noch 62 Prozent Rabatt pro Monat. So zahlst du hier am Ende 9,99 Euro monatlich über die gesamte Vertragslaufzeit.

Mit dabei ist eine Allnet-Flat für Anrufe (SMS kosten 19 Cent), außerdem wird der Anschlusspreis von 39,99 Euro auf 19,99 Euro vergünstigt. Der Tarif ist wie alle Angebotstarife eSIM-fähig, bietet Features wie VoLTE und WiFi-Call, obendrein ist EU-Roaming inklusive.

Nach den zwei Jahren Vertragslaufzeit solltest du unbedingt kündigen. Der Rabatt auf den Monatspreis entfällt dann und du zahlst ordentlich mehr. Im Falle des 9-GB-Tarifs fallen dann 26,99 Euro an.

→ Günstiger 5G-Tarif mit fettem MediaMarkt-Gutschein? Hier zeigen wir dir, wie sich der O2 Free M Boost mit 5G lohnt.

Vodafone LTE im 3-Euro-Deal, Unlimited zum halben Preis – weitere Tarif-Schnäppchen im Check

Zwei weitere Tarif-Schnäppchen haben unsere Aufmerksamkeit geweckt. Einerseits ist der Crash-Tarif zurück. Für absolute Low-Budget-Freunde gibt es hier 2 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz nebst einiger Freieinheiten für Anrufminuten und SMS zum Monatspreis von 2,99 Euro über zwei Jahre.

→ Hier geht’s zum Crash-Angebot

Tarif-Tipp Nummer 2 schlägt in eine völlig andere Kerbe: Hier gibt es im O2 Free Unlimited Max keine Datengrenzen – weder beim Surfen selbst, noch bei der Geschwindigkeit. Das ganze zum halben Preis, was in diesem Fall 29,99 Euro pro Monat bedeutet. Dazu ist der Anschlusspreis günstiger und – das macht den Tarif besonders: Du kannst monatlich kündigen. Allerdings: Das Angebot endet bereits am Montagabend.

→ hier geht’s zum Unlimited-Deal (monatlich kündbar)

Bei allen Tarifen wird es teurer, wenn der Rabatt nach zwei Jahren ausläuft. Das gilt auch für den Unlimited-Tarif, sofern du diesen länger als 24 Monate laufen lässt. Du solltest also immer die Kündigungsfrist im Blick haben.