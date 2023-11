Telekom-Tarif ohne Aufpreis: Hier gibt’s die PS5 wirklich für 1 Euro dazu

Gamer aufgepasst: Bei MediaMarkt kannst du dir aktuell einen starken Telekom-Tarif mit der PS5 sichern. Die Konsole kostet dabei wirklich nur einen Euro extra, denn versteckte Kosten oder einen Aufpreis beim Tarif selbst suchst du hier vergebens. Wenn du die PlayStation 5 möglichst günstig in dein Wohnzimmer stellen möchtest und du ebenfalls einen neuen Tarif gebrauchen kannst, solltest du dir dieses Angebot daher nicht entgehen lassen.

Unfassbar aber wahr: PS5 wirklich für 1 Euro zum Telekom-Tarif

Bevor wir dir das starke Sparpotenzial dieses Angebots genauer zeigen, werfen wir zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Dieser kann sich mit 20 GB Datenvolumen im hervorragenden 5G-Netz der deutschen Telekom absolut sehen lassen. Mit einer maximalen Surfgeschwindigkeit von 300 MBit/s bist du zudem stets flott unterwegs und streamst selbst HD-Inhalte komplett ruckelfrei. Zusätzlich profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenlosem EU-Roaming.

All das bekommst du im Bundle mit der PS5 für 39,96 Euro im Monat. Das Besondere: Du zahlst hierbei monatlichen keinen Cent für die Konsole extra! Einzeln kostet der Telekom-Tarif nämlich ebenfalls rund 40 Euro. Lediglich die Anschlusskosten von 39,99 Euro fallen bei MediaMarkt 10 Euro höher aus. Dies wird jedoch durch den Schnäppchen-Preis für die PlayStation 5 absolut wettgemacht. Die Sony-Konsole kostet dich im Bundle nämlich lediglich einen Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten. Zum Vergleich: Die PS5 in der Disc Edition ist eigentlich mit einem UVP von 549 Euro versehen. Über den 50-Euro-Wechselbonus drückst du den Preis bei dem Tarif-Bundle obendrein zusätzlich nochmal ordentlich – was sich auch beim hohen Sparpotenzial bemerkbar macht.

Über 550 Euro Ersparnis – Wir rechnen vor

Um dir zu zeigen, wie unfassbar gut dieser Tarif-Deal ist, rechnen wir das Ganze einmal durch. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Angebot auf Gesamtkosten in Höhe von 954 Euro. Holst du dir die PS5 und den Telekom-Tarif hingegen einzeln, müsstest du über 1.538 Euro blechen. Im direkten Vergleich sparst du also satte 584 Euro – und somit mehr als die Sony-Konsole einzeln kostet! Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du natürlich sowohl an dem 5G-Tarif als auch an der PlayStation 5 Interesse haben. Dann machst du hier aber einen tollen Deal und kannst gewaltig sparen.

Übrigens: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten steigen die monatlichen Kosten des Tarifs auf hohe 54,96 Euro. Denk also daran, rechtzeitig zu kündigen.

PS5 Disc Edition: Starke Konsole zum kleinen Preis

Zur PlayStation 5 selbst müssen wir wahrscheinlich nicht viele Worte verlieren. Sony liefert dir mit seiner neusten Konsole nämlich einen absoluten Kassenschlager, welcher vor allem rund um den Release regelmäßig ausverkauft war. Mittlerweile kannst du dir die PS5 in der Regel problemlos holen, günstiger als bei diesem Tarif-Deal geht das aber wohl kaum.

In dem Angebot bekommst du dabei die PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk und 825 GB Speicher. Zusätzlich wird der Konsole noch ein DualSense Controller beigelegt, welcher das Gaming-Erlebnis auf der PS5 einzigartig macht. Adaptive Trigger und haptisches Feedback sorgen nämlich für eine besondere Immersion. Gleichzeitig punktet die Konsole aber natürlich auch mit hervorragender Grafik, schnellen Ladezeiten sowie coolen Exklusiv-Spielen.

→ PS5 für 1 Euro zum Telekom-Tarif