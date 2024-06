Telekom-Tarif: Hier gibt’s 28 GB für 12 Euro – mit 5G und Allnet-Flat

Tarife im Netz der Deutschen Telekom sind nicht ohne Grund sehr beliebt – immerhin handelt es sich hierbei um das beste Mobilfunknetz Deutschlands. Beim Netzbetreiber selbst bekommen die Verträge jedoch meist ein recht happiges Preisschild verpasst. Abhilfe schafft da jetzt klarmobil. Hier sicherst du dir derzeit nämlich einen 5G-Tarif im Telekom-Netz mit satten 28 GB schon für nur 11,99 Euro im Monat. Was dir der Vertrag sonst alles bietet, erfährst du in diesem Artikel.

28 GB, 5G & Allnet-Flat: Das bietet dir der Telekom-Tarif im Detail

Schauen wir uns das Tarif-Schnäppchen mal genauer an. Wie bereits erwähnt, sicherst du dir bei klarmobil jetzt einen Vertrag mit 28 GB Datenvolumen im Netz der Deutschen Telekom. Gesurft wird dabei mit bester D-Netz-Qualität, 5G und bis zu 50 MBit/s. Dadurch bist du für Social Media, Surfen und selbst Streaming rundum gut ausgestattet. Hinzu kommen obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

All das bekommst du statt für 24,99 jetzt für lediglich 11,99 Euro pro Monat! Dies ist ein Rabatt von monatlich 13 Euro und ein echter Top-Preis mit Blick auf das große Datenvolumen und die weiteren Extras des Tarifs.

Zu den weiteren Vorteilen zählen unter anderem nämlich ebenso eine kostenlose Rufnummernmitnahme sowie die Möglichkeit, den Vertrag mit einer eSIM abzuschließen. Außerdem wird dir aktuell auch der Anschlusspreis komplett erstattet. Zusätzlich beinhaltet das Angebot noch ein weiteres Goodie: Beim Vertragsabschluss bekommst du nämlich ebenfalls noch einen Gratismonat waipu.tv Perfect Plus on top. Der TV-Streaming-Dienst ist ein echt cooles Extra, mit dem du unzählige TV- und Pay-TV-Sender in HD streamen kannst. Nach Ablauf des Gratismonats fallen hierfür allerdings die typischen 9,99 Euro pro Monat an. Wer kein Interesse hat, sollte das Extra also vorher einfach fix wieder kündigen.

→ 28 GB im Telekom-Netz für 11,99 Euro pro Monat

Alle Infos auf einen Blick

28 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Deutschen Telekom (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming

24 Monate Laufzeit

Kein Anschlusspreis

kostenlose Rufnummernmitnahme möglich

eSIM möglich

1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus (danach 9,99 Euro pro Monat / monatlich kündbar)

Jetzt für nur 11,99 Euro pro Monat