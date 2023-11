Telekom-Tarif geschenkt? Unfassbarer Deal zum Pixel 8 überrascht mit starkem Extra

MediaMarkt haut aktuell einen der wohl besten Tarif-Deals zum neuen Pixel 8 raus. Das Google-Handy gibt’s hierbei gemeinsam mit den Pixel Buds A-Series für nur 79 Euro zu einem 25 GB starken Tarif im Netz der deutschen Telekom. Soweit so normal – doch auf den zweiten Blick entpuppt sich dieses Angebot als absoluter Preis-Hammer. Du zahlst in dem Bundle insgesamt nämlich weniger, als wenn du dir die beiden Google-Geräte einzeln holst. Den Telekom-Tarif gibt’s dadurch also wirklich rechnerisch umsonst dazu!

Telekom-Tarif gratis zum Pixel 8: So rechnet sich der Deal

Um dir zu zeigen, wie besonders dieser Deal ist, werfen wir direkt einen Blick auf den Preis-Check: Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei diesem Tarif-Angebot auf Gesamtkosten in Höhe von 788 Euro. Diese Kosten errechnen sich aus den einmaligen (79 Euro Geräte- und 39,99 Euro Anschlusspreis) und den monatlichen Kosten (29,99 Euro) – wovon dann nochmal 50 Euro Wechselbonus gestrichen werden können.

Zum Vergleich: Allein das Pixel 8 kostet im Netz momentan rund 714 Euro oder mehr. Die Pixel Buds A-Series gibt’s hingegen für weitere 77 Euro. Insgesamt würden dich die beiden Google-Geräte einzeln im Netz also knapp 791 Euro kosten. Wie du siehst: Das Tarif-Bundle ist insgesamt günstiger als das Pixel 8 plus die Kopfhörer! Wer Interesse an den beiden Google-Geräten hat, kann sich hier also wirklich einen 25 GB starken Telekom-Tarif rechnerisch komplett umsonst dazu sichern.

Und auch ein Blick auf den sonstigen Preisvergleich lohnt sich. Während du bei dem Bundle von MediaMarkt insgesamt 788 Euro zahlst, würde dich die Kombination aus dem Pixel 8, den Pixel Buds A-Series sowie dem 25-GB-Tarif einzeln momentan über 1.300 Euro kosten. Du sparst im Vergleich also satte 512 Euro!

→ Zum Tarif-Schnäppchen

25 GB, Allnet-Flat und Co. – Der Telekom-Tarif im Überblick

Doch was wird dir bei dem Telekom-Tarif überhaupt geboten? Das wichtigste sind wohl die 25 GB LTE-Datenvolumen im besten Netz Deutschlands. Gesurft wird dabei mit einer Bandbreite von bis zu 25 MBit/s. Keine Top-Geschwindigkeit, doch für Social Media und das alltägliche Surfen reicht dies locker aus. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

All das bekommst du für 29,99 Euro im Monat. Als Anschlusspreis fallen hingegen einmalig 39,99 Euro an. Übrig bleibt dann noch der Gerätepreis für das Pixel 8 und die Bluetooth-Kopfhörer. Hier zahlst du zunächst 79 Euro, doch über den Wechselbonus kannst du diesen Betrag noch um 50 Euro drücken. Sende hierfür nach der Aktivierung einfach nur eine SMS mit Bonus an die 22234.

Eine Sache musst du bei dem Tarif-Angebot aber beachten: Der Preis von monatlich 29,99 Euro gilt nur für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Anschließend steigen die Kosten auf 36,99 Euro, du kannst dann jedoch auch monatlich kündigen. Dadurch entgehst du dem Preisanstieg und sicherst dir das Bundle ausschließlich zum günstigen Preis.

Starke Google-Geräte: Pixel 8 und Pixel Buds A-Series

Das Google Pixel 8 überzeugt direkt auf den ersten Blick mit seiner kompakten Größe. Gleichzeitig liefert das 6,2-Zoll OLED-Displays mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz aber auch technisch vollends ab. Unter der Oberfläche garantiert der Google Tensor G3 Prozessor in Kombination mit 12 GB RAM eine stets flüssige Nutzererfahrung. Außerdem profitierst du beim Pixel 8 von purem Android, da die Soft- und Hardware von Google perfekt aufeinander abgestimmt ist.

Google Pixel 8 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display , 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.575 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Rosa, Schwarz Einführungspreis Pixel 8 (8/256 GB): 859 €, Pixel 8 (8/128 GB): 799 € Marktstart Herbst 2023

Hobbyfotografen freuen sich währenddessen über das tolle Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera. All deine Bilder und Videos müssen dabei aber auf den verbauten 128 GB Speicher Platz finden. Ein weiterer Vorteil ist hingegen der Akku mit einer Kapazität von 4.575 mAh, welcher dich auch bei intensiver Nutzung locker durch den Tag bringen sollte. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket noch von Vorteilen wie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

Hinzu kommen obendrein noch die Pixel Buds A-Series von Google. Die schicken Bluetooth-Kopfhörer sind das ideale Extra zum Pixel 8 und überzeugen unter anderem mit einem kraftvollen Klang sowie einem hohen Tragekomfort. Bei der Stiftung Warentest konnten die Stöpsel daher auch die gute Note von 2,2 ergattern (Paywall).