Telekom-Deal: 10 GB für 10 Euro und ohne Anschlusspreis

Statt sonst 26,99 Euro Grundgebühr kostet der Tarif green LTE Telekom aktuell nur 9,99 Euro. Damit wird er zum Tarif-Tipp unter 10 Euro. Dazu kannst du dir den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 sparen, indem du nach Vertragsabschluss eine SMS an den Anbieter schickst (Text „AG Online“ an 22240).

Telekom-LTE: 10 statt 6 GB und 9,99 statt 26,99 Euro

Der Tarif ist in mehrfacher Hinsicht aufgewertet. Normalerweise beträgt das Datenvolumen nur 6 GB und der Preis liegt regulär bei 26,99 Euro. Gerade letzteres ist hoffnungslos überteuert und wird auch sonst selten gefordert. Allerdings ist der Rutsch auf 9,99 Euro, wenn du im Aktionszeitraum (bis Freitagabend) buchst, bemerkenswert. Das Datenvolumen wird aktionsbedingt mit einem 4-GB-Extra aufgepumpt, wodurch es 10 GB pro Monat sind – jeden Monat. Kündigst du nicht, erlischt dieses Extra nach zwei Jahren jedoch.

Der 10-Euro-Tarif bietet außerdem eine Telefon-Flat, SMS kosten jedoch 19 Cent und sie ist auch als eSIM bestellbar. Flexi-Vorteil: Für den Preis ist nur wichtig, dass du während der Aktion buchst, den Vertragsbeginn kannst du auch auf einen Zeitpunkt in der Zukunft setzen, damit du unter Umständen nicht doppelt für den neuen und deinen alten Vertrag zahlst. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei den üblichen 24 Monaten. Danach steigt allerdings der Preis, sodass du in jedem Fall vorher kündigen solltest. Hier sind noch einmal alle Tarifdetails und -kosten in der Übersicht:

green LTE (6+4 GB) für 9,99 Euro monatlich (ab 25. Monat 26,99 Euro)

10 GB Datenvolumen

Telekom-Netz

LTE25

Allnet-Flat (Anrufe)

EU-Roaming

VoLTE und WiFi Call

eSIM möglich

Rufnummernmitnahme möglich

Anschlusspreis (39,99 Euro) per SMS erstattbar

Hier buchen (endet 25.3., 23:59 Uhr)

Top-Kaufargument ungeachtet des Preises ist der Zugang zum Telekom-Netz. Das gilt als das am besten ausgebaute und verfügbare Mobilfunknetz in Deutschland. Relevant ist das vor allem im ländlichen Raum und spürbar ist es bei Großveranstaltungen, wenn viele Nutzer mit derselben Funkzelle verbunden sind – hier bietet die Telekom oft die größte Kapazität. Das 5G-Netz der Telekom kannst du mit diesem Tarif zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht nutzen. Das ist bisher nur teureren Tarifen, insbesondere den Magenta-Verträgen der Telekom selbst, vorbehalten. Bei diesem Angebot ist mobilcom-debitel der Vertragspartner. Dorthin musst du im Fall der Fälle auch deine Kündigung richten.

Dank der eSIM-Möglichkeit eignet sich der Tarif auch als Lösung für eine Smartwatch mit LTE-Funktion, wie etwa die Apple Watch in den Cellular-Versionen. Auch für die Dual-SIM-Funktion in vielen modernen Smartphones, beispielsweise in allen iPhone ab der XS/XR-Serie, den Pixel-Smartphones und vielen Foldables, ist eine eSIM notwendig.