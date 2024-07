Telekom-Schnäppchen: 40 GB für nur 15 Euro – mit 5G & Allnet-Flat

Tarife der Deutschen Telekom sind zu Recht äußerst beliebt – immerhin hast du hierdurch Zugriff auf das nachweislich beste Netz Deutschlands. Gleichzeitig haben die Verträge beim Provider selbst meist auch recht happige Preisschilder. Abhilfe schafft da jetzt klarmobil: Hier sicherst du dir einen 5G-Tarif im Telekom-Netz mit satten 40 GB Datenvolumen nämlich schon für lediglich 14,99 Euro pro Monat.

40 GB im Telekom-Netz – Das steckt noch im Vertrag

Allem voran sticht bei dem Tarif-Deal natürlich das große Datenpaket von 40 GB hervor. Dieses versurfst du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im ausgezeichneten 5G-Netz der Deutschen Telekom. Dadurch solltest du unterwegs stets Empfang haben und Social Media, Surfing und Streaming ruckelfrei genießen können. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Doch das war noch nicht alles: Der Telekom-Tarif bietet dir nämlich noch einige weitere Vorteile, wie etwa die Möglichkeit, den Vertrag mit einer eSIM abzuschließen. Auch ein flexibler Vertragsbeginn ist problemlos möglich. Praktische Extras wie VoLTE und WLAN Call sorgen außerdem für eine verbesserte Sprachqualität bei Telefonaten und lassen dich auf Wunsch gar über ein WLAN-Netz telefonieren.

Und natürlich darf man auch den Preis nicht außer Acht lassen: Aktuell gibt’s den Tarif im Telekom-Netz bei klarmobil nämlich rund 50 Prozent günstiger. Dadurch stehen hier statt 29,99 nur noch 14,99 Euro pro Monat auf der Rechnung. Die Anschlusskosten werden derzeit ebenfalls komplett gestrichen! Die Mindestvertragslaufzeit beträgt wie gewohnt 24 Monate.

Für manche ein cooles Extra, für andere eher nervig, ist zudem der inkludierte Gratismonat für waipu.tv Perfect Plus. Eigentlich ist der TV-Streaming-Dienst eine nette Dreingabe mit viel Inhalt, nach Ablauf des Gratismonats fallen hierfür jedoch monatlich weitere 9,99 Euro an. Wer kein Interesse hat, muss also an die rechtzeitige Kündigung denken.

Preis-Check: So schlägt sich der Deal im Telekom-Vergleich

Monatlich 14,99 Euro für einen 40 GB starken 5G-Tarif im Telekom-Netz – das klingt definitiv nach einem echten Schnäppchen. Um dir zu zeigen, wie gut das Angebot wirklich ist, machen wir aber auch noch den Vergleich. Dafür nehmen wir alle 5G-Verträge im Netz der Deutschen Telekom mit mindestens 30 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat in den Blick. Und siehe da: Günstiger als bei diesem klarmobil-Deal geht’s aktuell nicht!

→ 40 GB im Telekom-Netz für monatlich 14,99 Euro

Alle Infos auf einen Blick

40 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz (50 Mbit/s)

Allnet-Flat für Telefonie & SMS

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Kein Anschlusspreis

24 Monate Mindestlaufzeit

Nur 14,99 Euro pro Monat