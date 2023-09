Telekom-Tarif für weniger als 10 Euro im Monat: 25-GB-Kracher noch wenige Tage buchbar

Ein zunächst kommuniziertes Aktionsende am 21. September wurde jetzt verlängert. Nun soll das Angebot bis zum Abend des 27. September buchbar bleiben. Danach ist dann aber wohl endgültig Schluss. Aber worum geht’s hier eigentlich?

25 GB, Telekom-Netz und mehr für 9,99 Euro

Freenet haut einen Telekom-Netz-Tarif mit 25 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat sowie weiteren nützlichen Tarif-Features zum Mega-Preis raus. Hier zahlst du monatlich nur 9,99 Euro für den ordentlich bestückten Tarif.

Der Tarif bietet für den Moment ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das auf dem Mobilfunk-Markt wohl seinesgleichen sucht. Im Vergleich zum bisherigen Preis von 36,99 Euro gibt es eine Ersparnis von satten 73 Prozent, sodass du auf 9,99 Euro landest.

Der Tarif mit dem Namen „25 GB Telekom Allnet Flat“ bietet folgende Leistungen:

9,99 Euro Grundgebühr

25 GB Datenvolumen im Telekom-Netz

Flatrate für Telefonie und SMS

EU-Roaming

VoLTE und WiFi-Call fähig

eSIM möglich

Anschlusspreis 39,99 Euro

Tarif hier abschließen

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Danach verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils einen Monat, ist dann also recht flexibel. Wichtig ist aber, dass der Rabatt dann nicht mehr greift und du ab dem 25. Monat den teuren Preis zahlen würdest. Du solltest den Vertrag dann entsprechend kündigen.

Fazit: Preis-Leistungs-Tipp im Telekom-Netz

Der Freenet Green LTE 25 GB ist ein hervorragendes Angebot für alle, die einen günstigen und leistungsstarken Mobilfunktarif suchen. Mit 25 GB Datenvolumen ist der Tarif auch für Nutzer geeignet, die regelmäßig im Internet surfen, Musik hören oder Videos streamen.

Wer sollte sich den Tarif zulegen?

Der Freenet Green LTE 25 GB ist eine gute Wahl für alle, die einen günstigen und leistungsstarken Mobilfunktarif suchen. Der Tarif ist ideal für Nutzer, die regelmäßig im Internet surfen, Musik hören oder auch Videos streamen. Und für den preisbewussten Alltags-User, der keine Datensorgen gegen Ende des Monats fürchten will. Durch die eSIM ist er auch für viele moderne Dual-SIM-Handys und Smartwatches geeignet.

Wer sollte sich den Tarif nicht zulegen?

Die 25 GB sind üppig. Wer aber ein absoluter Power-User ist, viel unterwegs streamt, das Handy-Datenvolumen fürs Google-Maps-Navi im Auto nutzt und permanent online ist, könnte selbst mit diesem Polster an die Grenze kommen. Wer so tickt, ist ohnehin mit einem fetten 5G-Tarif der Netzbetreiber besser bedient und bereit, entsprechend mehr zu zahlen. Zur Einordnung: Direkt bei der Telekom würde ein Tarif mit 20 GB (also 5 GB weniger) schon 49,95 Euro pro Monat kosten. Der angesprochene Power-User müsste also eher einen Vertrag für 50 bis 85 Euro (40 GB beziehungsweise Unlimited-Daten) wählen oder in ein anderes Netz ausweichen. Die „nur“ 25 MBit/s sind hier weniger das Hindernis, denn sie reichen im Prinzip für alles am Handy aus.

Das 25-GB-Angebot von Freenet ist also der ideale Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Den allermeisten Handynutzern reicht das Datenpolster des Tarifs im Telekom-Netz und die 10 Euro pro Monat sind ein nachhaltig guter Preis, wenn wir die 2 Jahre Laufzeit beachten.