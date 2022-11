Telekom mit Rabatt: 250 MBit/s-Anschluss so günstig wie nie

Wenn du keine Glasfaser-Leitung liegen hast, ist ein Anschluss mit 250 Mbit/s im Downstream das schnellste, was im Netz der Telekom möglich ist. Die VDSL-Technik ist dann ausgereizt. Ein solcher Anschluss sollte aber für die allermeisten Haushalte ausreichen – und er ist jetzt so günstig wie noch nie bei der Telekom. Möglich macht das die Magenta Thursday-Aktion. Hier rabattiert die Telekom ihren Anschluss deutlich.

Telekom-Rabatt: 250 Mbit/s zum Preis von 100 Mbit/s

In den ersten sechs Monaten zahlst du nur 19,95 Euro. Danach zahlst du bis zum Erreichen des Endes der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren monatlich nur 44,95 Euro statt üblicherweise 54,95 Euro. Das heißt: Du bekommst den Anschluss mit 250 Mbit/s zum Preis eines 100-Mbit/s-Anschlusses. Erst danach zahlst du, wenn du Kunde bleibst, erstmals die regulären Grundkosten von 54,95 Euro.

Bestellst du online, bekommst du nicht nur einmalig eine Router-Gutschrift von 70 Euro, sondern weitere 100 Euro für eine Online-Bestellung. Im Gegenzug fallen bei einer erstmaligen Bereitstellung des Anschlusses 69,95 Euro an. Bist du bereits Telekom-Kunde, fallen diese Kosten nicht an. Im Gegenzug bekommst du einen Anschluss mit 250 Mbit/s im Down- und 40 Mbit/s im Upstream. Nutzt du schon einen Glasfaser-Anschluss, so sind es sogar 50 Mbit/s.

Der Tarif MagentaZuhause XL bietet dir außerdem eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz aber auch zu allen Handynummern in Deutschland. Dafür hast du drei Rufnummern und zwei Sprachkanäle.

Das bietet die Telekom-Aktion

Internet mit bis zu 250 Mbit/s Downstream

Upstream bis zu 40 Mbit/s (bei Glasfaser 50 Mbit/s)

Flatrate für Telefonate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz

Zwei Leitungen, drei Nummern

Bis zu 170 Euro Gutschrift

Kombinierbar mit Magenta Eins

Monatliche Kosten: 6 Monate 19,95, 18 Monate 44,95 Euro (statt 54,95 Euro)

Hier buchen – nur bis 28. November

Die Aktion der Telekom ende am 28. November. Nutzen kannst du den Anschluss übrigens auch, um Fernsehen zu schauen. Entsprechende Magenta TV-Tarife, bei denen du je nach Wahl auch Rabatt für Disney+, Netflix und RTL+ bekommst, bietet dir die Telekom im Verlauf der Bestellung an.