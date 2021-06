Low-Budget-Tarif für kurze Zeit: Telekom-LTE für 5 Euro - kein Anschlusspreis

Telekom-LTE für 5 Euro im Monat. Genau das gibt es jetzt wieder in einem kurzfristig gültigen Angebot bei der Klarmobil-Marke Crash. Der Deal, der bis zum 30. Juni läuft, kostet 4,99 Euro pro Monat, beinhaltet 2 GB Telekom-LTE-Datenvolumen und einige Frei-Einheiten für SMS und Anrufe. Außerdem entfällt der Anschlusspreis, der sonst gerne mal mit 40 Euro zu Buche schlägt.

Crash-Tarif mit 2 GB Telekom-LTE: Das musst du beachten

Der Telekom-LTE-Tarif eignet sich insbesondere als Zweit-Karte oder für Wenignutzer, die mit 2 GB Datenvolumen über den Monat kommen. Der große Vorteil ist dabei der Zugang zum Telekom-LTE-Netz, das nach wie vor als das beste Netz in Deutschland gilt. Die Maximalgeschwindigkeit ist dabei auf 25 MBit/s gedeckelt (LTE25), was im Alltag allerdings für alle möglichen Smartphone-Anwendungen reicht – selbst für HD-Videostreaming.

Für Anrufe und SMS stehen monatlich je 100 Frei-Einheiten beziehungsweise -Minuten zur Verfügung. Wenn du nicht stundenlang telefonierst, ist auch das mehr als ausreichend. EU-Roaming ist bei den Tarifen obligatorisch. Weitere Highlights sind nutzbare Funktionen wie WiFi-Calling oder Voice-over-LTE (VoLTE), was bei Telefonaten eine deutliche Qualitätsverbesserung mit sich bringt.

Einige Punkte musst du jedoch beachten: Die Grundgebühr von 4,99 Euro kommt durch einen Rabatt zustande, der für die reguläre Vertragslaufzeit von 24 Monaten gilt. Das heißt: Ab dem 25. Monat zahlst du den Normalpreis für den Tarif, der bei 9,99 Euro liegt. An sich nicht viel – für einen 2-GB-Tarif aber zu teuer – selbst mit Telekom-LTE. Hier empfehlen wir also eine rechtzeitige Kündigung. Hierbei schwingt außerdem mit, dass der Tarif nicht monatlich kündbar ist, sondern für diese 2 Jahre Laufzeit abgeschlossen wird. Dafür entfällt der Anschlusspreis, was den Deal wiederum attraktiv macht. Auf Wunsch ist der Tarif auch als eSIM möglich, was die Möglichkeiten für die Dual-SIM-Nutzung erweitert. So können etwa iPhones und Googles Pixel-Modelle nur mittels eSIM mit zwei SIM-Karten betrieben werden.

→ Hier bestellen und Deal sichern (endet am 30.6.2021)

Neben dem hier beschriebenen Tarif mit Telekom-LTE gibt es bei Crash auch noch weitere Optionen mit mehr Datenvolumen – zum Beispiel 4 GB für 7,99 Euro – und Flats für Anrufe und SMS. Bei den 4- und 10-GB-Tarifen ist jedoch Vodafone der Netzbetreiber – ebenfalls mit LTE-Zugang.