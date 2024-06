Telekom-Kracher mit Galaxy S24 – Für nur knapp 4 Euro pro Monat?!

Du hast richtig gelesen: Bei diesem Tarif-Deal zahlst du für die Kombi bestehend aus einem Telekom-Tarif und dem Galaxy S24 wirklich effektiv nur knapp 4 Euro pro Monat. Doch wie genau geht das und was bietet dir der Tarif im Detail? Wir haben die Antworten.

Telekom-Tarif zum Galaxy S24 – Das wird dir geboten

Schauen wir uns zunächst den Tarif etwas genauer an. Für monatlich 29,99 Euro bekommst du hierbei 15 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung gestellt. Die Surfgeschwindigkeit fällt dabei mit maximal 25 MBit/s zwar nicht ganz so schnell aus, für den Alltag rund um Social Media und Musikstreaming sollte dies aber trotzdem locker ausreichen. Außerdem profitierst du vom äußerst starken Telekom-Netz, welches zum wiederholten Male als bestes Netz Deutschlands ausgezeichnet wurde. Ebenfalls Teil des Vertrags sind dann noch eine Allnet-Flat sowie kostenloses EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten von 29,99 Euro fallen einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlussgebühr an. Für das Galaxy S24 zahlst du hingegen nur einen Euro extra, plus 4,95 Euro Versandkosten. Besonders cool: Wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst, kannst du dir einen 50-Euro-Wechselbonus sichern. Dafür musst du mit deiner neuen SIM-Karte einfach nur eine SMS mit Bonus an die 22234 senden. Dadurch gleichst du die Kosten für Anschlussgebühr und Gerätepreis umgehend wieder aus. Und auch sonst rechnet sich das Angebot.

Effektiv nur 4 Euro?

So kommst du bei dem Bundle nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 715,70 Euro. Enthalten ist dabei aber natürlich das Galaxy S24, welches dich einzeln im Netz mindestens 617,99 Euro kosten würde. Du zahlst somit für den Telekom-Tarif nur rund 97 Euro extra. Auf den Monat gerechnet, ergibt dies effektive Kosten von lediglich 4,07 Euro. Ein absoluter Top-Preis für das Telekom-Bundle zum Galaxy S24. Das Angebot gilt aber nur bis zum 30. Juni, besonders viel Zeit bleibt also nicht mehr.

Galaxy S24: Kompaktes Samsung-Gerät mit Top-Display

Mit dem Galaxy S24 holst du dir hierbei natürlich auch ein absolutes Top-Handy. Samsung liefert dir nämlich ein schön kompaktes Gerät mit ansprechender Technik. Vom hochwertigen 6,2 Zoll AMOLED-Display, über den Samsung Exynos 2400 Prozessor mit 8 GB RAM bis hin zum starken Kamerasystem – das Galaxy S24 wird sicherlich jeden begeistern. Bei uns im Test konnte das Samsung-Smartphone deshalb ebenfalls richtig gut abschneiden. Für noch mehr Infos zum Galaxy S24 können wir dir daher auch unseren ausführlichen Testbericht empfehlen.

