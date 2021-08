Telekom-Kracher nur bis heute Abend: 18 GB für 13,99 Euro

Neben dem absoluten Low-Budget-Tarif von Crash, gibt es von mobilcom-debitel über das anstehende Wochenende auch noch einen zweiten Telekom-Netz-Deal, der es wirklich in sich hat – und der heruntergebrochen sogar noch mal günstiger ist. Klartext: Hier gibt es 18 GB Telekom-LTE-Datenvolumen in einer Allnet-Flat und im Telekom-Netz für monatlich 13,99 Euro. Das Angebot läuft aber aus – Ende ist laut Countdown auf der Seite bereits am heutigen Montag (16. August) um 18 Uhr. Eine Verlängerung des Angebots in letzter Minute ist möglich, aber nicht garantiert.

Im Verhältnis von Preis zu Tarif-Inhalt ragt der Tarif deutlich heraus. Bei der Faustregel „1 GB für 1 Euro“ landen wir hier deutlich unter dem Euro-Kurs. Für den Hintergrund: Vor nicht allzu langer Zeit kostete ein GB Datenvolumen in Deutschland durchschnittlich noch über 3 Euro.

Der angebotene Tarif, ein „green LTE“ von mobilcom-debitel, bietet aber auch einige Neben-Highlights. Außerdem kannst du dir per Rück-SMS die Anschlussgebühr wiedererstatten lassen und den Tarif insgesamt noch mal günstiger machen.

Telekom-LTE für 14 Euro, Anschlusspreis zurück – das musst du beachten

Um den Anschlusspreis zurückerstattet zu bekommen, musst du nach Tarif-Freischaltung innerhalb von 2 Wochen eine SMS mit dem Inhalt „AG online“ an die Nummer 22240 senden. Die zunächst auf der Rechnung stehenden 39,99 Euro Anschlussgebühr werde dir dann zurückerstattet.

Auch, wenn der Tarif mutmaßlich nur bis Anfang kommender Woche (16. August) online buchbar sein wird, kannst du den Vertragsbeginn flexibel in die Zukunft legen. Der Tarif ist außerdem auch als eSIM benutzbar. Damit kannst du ihn beispielsweise als Dual-SIM im iPhone oder Google Pixel benutzen oder in einer Standalone-Smartwatch wie der Apple Watch Cellular.

Die Tarif-Daten auf einen Blick:

Wichtig: Normalerweise kostet der Tarif 36,99 Euro Grundgebühr. Den Rabatt von 23 Euro auf jede monatliche Rechnung gibt es nur während der Mindestvertragslaufzeit. Danach wird der Tarif zwar nicht auf den Ursprungspreis zurückgesetzt, mit dann 29,99 Euro aber deutlich teurer. Wir empfehlen also eine rechtzeitige Kündigung.