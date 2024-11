Telekom Black Friday Kracher: 35 GB Tarif für nur 10 Euro

Wenn du denkst, die Black Friday Rabatte lohnen sich nur auf Weihnachtsgeschenke, die du auch wirklich unter den Baum stellen kannst, hast du dich gewaltig getäuscht. Auch Mobilfunkanbieter drehen zurzeit ganz fleißig an den Schrauben der Vertragspreise. So auch freenet, wo ein Tarif im Netz der Telekom mit sage und schreibe 75 Prozent Rabatt herausschmissen wird. Dabei kannst du den Vertragsbeginn bis zum 31. Dezember komplett flexibel wählen. Mehr dazu jetzt.

freenet bietet dir aktuell einen unschlagbar günstigen Tarif im Telekom-Netz – für gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Auf 24 Monate gerechnet zahlst du so knapp 240 Euro für diesen Deal. Die Anschlussgebühr von 39,99 Euro? Kein Problem, die kannst du dir erstatten lassen, wenn du einer Werbeeinwilligung zustimmst.

Mit diesem Angebot bekommst du zudem jede Menge für dein Geld: 35 GB Datenvolumen pro Monat bei bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz der Telekom – VoLTE und WLAN-Telefonie inklusive. Zusätzlich gibt’s eine Allnet-Flat, mit der du in alle deutschen Netze kostenlos telefonierst. Falls du aktuell noch gebunden bist, ist das ebenfalls kein Problem. Du kannst den Vertragsbeginn des Tarifs auf einen beliebigen Termin bis Ende 2024 verschieben. Auch die Nutzung einer eSIM ist problemlos möglich. Unterm Strich zahlst du bei vollständiger Nutzung des Datenvolumens gerade einmal 29 Cent pro GB – vorausgesetzt, die Anschlussgebühr wird erstattet. Ohne Erstattung liegt der Preis bei rund 33 Cent pro GB, was immer noch ein hervorragender Wert ist.

Und das Beste: Es gibt keine nervige Datenautomatik oder versteckte Zusatzkosten. Obendrauf bekommst du als Bonus einen Gratis-Testmonat für waipu.tv Perfect Plus. Falls du den Streaming-Service nicht nutzen möchtest, kannst du das Abo jederzeit kündigen. Bleibst du dabei, kostet es dich ab dem zweiten Monat 9,99 Euro. Deine Rufnummer kannst du übrigens kostenlos zum Freenet-Vertrag mitnehmen.

Die kleinen Haken und was du beachten solltest

Natürlich gibt’s auch hier ein paar Punkte, die du beachten solltest: Die maximale Bandbreite von 50 MBit/s ist zwar nicht die schnellste, reicht aber locker zum Streamen und Surfen. Außerdem wird der Tarif nach den ersten zwei Jahren teurer, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Doch für gerade einmal 9,99 Euro im Monat ist dieser Tarif ein echter Preisknaller – perfekt für alle, die das Telekom-Netz zum Sparpreis erleben möchten.

