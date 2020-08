Nur noch heute: Telekom-Tarif mit LTE für 2,99 Euro Grundgebühr

Für die Grundgebühr von 2,99 Euro monatlich (keine Anschlussgebühr) erhältst du eine Internet-Flat mit 750 MB High-Speed-Datenvolumen (bis zu 25 Mbit/s), 100 Freiminuten zum Telefonieren. Der Tarif unterstützt Voice over LTE (VoLTE), WiFi-Calls und kann außerdem als eSIM genutzt werden. Letzteres ist wichtig für die Nutzung als zweite SIM-Karte beispielsweise in iPhones oder Google Pixel Smartphones. Einmalig fällt keine Anschlussgebühr an.

Telekom-LTE für 3 Euro: Dann lohnt sich der Tarif

Wir reden bekanntermaßen nicht von einem Tarif mit Unlimited-Flat, der Vertrag erhält seine Attraktivität vorrangig über den Preis. 100 Freiminuten sind also nur etwas für Wenigtelefonierer oder diejenigen, die zu Hause einen Festnetzanschluss zum Telefonieren nutzen. SMS kosten sogar einzeln (9 Cent) – das ist im Zeitalter von Messenger-Diensten aber meist zu verschmerzen.

Der Tarif mit 750 MB Datenvolumen (LTE 25) im Telekom-Netz eignet sich also für Wenignutzer oder – viel eher – als Zweit-SIM. In Dual-SIM-Handys kannst du den Vertrag als Backup verwenden und hast unter Umständen somit Zugriff aufs Telekom-Netz, wenn deine primäre SIM-Karte im Funkloch steckt.

Die Highlights sind also qualitativ und nicht quantitativ zu sehen. Das Telekom-Netz gilt als das beste Netz in Deutschland hinsichtlich Ausbau und Verfügbarkeit. Auch iPhone-Nutzer können den Tarif als Zweit-SIM nutzen – du kannst ihn nämlich auch als eSIM bestellen und in entsprechend ausgerüsteten Handys – etwa iPhones seit dem iPhone XS oder Google Pixel seit dem Pixel 3 – installieren.

Crash-Tarif in der Zusammenfassung

Der Tarif nochmal in Kürze:

Grundgebühr: 2,99 Euro pro Monat (5,99 Euro ab 25. Monat)

Internet-Flat: 750 MB Datenvolumen

Netz: Telekom-LTE-Netz (bis zu 25 Mbit/s)

Anrufe und SMS: 100 Freiminuten, 9 Cent je SMS

eSIM, VoLTE, WiFI-Calling

EU-Roaming

Kein Anschlusspreis

Angebot endet: 31.08.2020, 23:59 Uhr

Alternativ gibt es auf der Angebotsseite auch noch einen Tarif für 8,99 Euro. Für mehr Geld gibt’s auch mehr Inhalt: Hier hast du 300 Freitminuten und 100 Frei-SMS pro Monat und vor allem 1,5 GB Datenvolumen, also die doppelte Menge.

