Ob Vodafone, O2 oder Telekom – unsere Top-3-Tarifaktionen der Woche bieten Schnäppchenpotenzial in jedem Netz. Hier kommt unsere Wochen-Übersicht mit den besten Tarif-Angeboten, von denen einige nur für kurze Zeit gelten.

sim.de: 20 GB für 15 Euro

Bei sim.de gibt es diese Woche für 14,99 Euro im Monat einen Allnet-Flat-Tarif mit 20 GB Datenvolumen. Normalerweise kostet dieser Tarif 5 Euro mehr, also 19,99 Euro. Wer ihn mit 24 Monaten Laufzeit bucht, spart also insgesamt 120 Euro. Alternativ gibt es den Tarif auch ohne Vertragslaufzeit und -bindung. Dann beträgt der Anschlusspreis einmalig 19,99 Euro. Bei 24 Monaten Laufzeit entfällt dieser.

Diese Aktion ist eine echte Seltenheit: Zum Tiefpreis von 14,99 Euro gab es so viel Datenvolumen bei den Drillisch-Marken nur ein einziges Mal vorher: zum Black Friday im vergangenen Jahr.

Wem 14,99 Euro zu viel sind, oder wer einfach keine 20 GB Datenvolumen braucht, der sollte bis einschließlich Sonntag einen Blick auf die zweite Aktion von sim.de werfen: Für 8,99 Euro im Monat gibt es einen Tarif mit 9 GB Datenvolumen. Die Basis für diese Aktion ist der Tarif LTE All 8 GB. Hier bekommt man also für kurze Zeit ein zusätzliches Gigabyte an Extra-Datenvolumen spendiert. Üblicherweise kostet der Tarif nicht 8,99 Euro, sondern 14,99 Euro im Monat. Pro Monat sparst du im Vergleich also 6 Euro.

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Netz: Telefónica (o2), LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

10 für 10 – mit Vodafone-LTE

Bei mobilcom-debitel gilt aktuell noch ein Aktionsangebot, bei dem du 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz für 9,99 Euro erhältst. In dem Tarif stecken noch weitere Highlights. Hier findest du die komplette Übersicht samt Einschätzung.

Der Tarif ist unter anderem eSIM-fähig und unterstützt VoLTE. Außerdem ist die Anschlussgebühr auf einmalig 9,99 Euro reduziert und es gibt ein 3-monatiges Probeabo für den Dienst Readly gratis on top.

Allnet-Flat: Anrufe

Netz: Vodafone, LTE

Geschwindigkeit: 50 Mbit/s

120 Euro Cashback für Telekom-Tarife

Zugegeben, hier warten keine Schnäppchen, die es preislich mit den oben genannten Angeboten aufnehmen können. Wer aber das Angebot der Telekom und eines dort platzierten Netzbetreiber-Tarifs schätzt, der kann jetzt von 120 Euro Cashback profitieren.

Egal, ob du einen Telekom-Tarif mit oder ohne Handy abschließt, du kannst dich für die Geld-zurück-Aktion registrieren, wenn du bis Ende März einen Telekom-Vertrag abschließt. Neben dem guten Ausbaustatus des Netzes hast du hier stets maximale Internetgeschwindigkeit und – dort, wo es schon verfügbar ist – auch 5G-Zugang.

Die Aktion gilt für alle MagentaMobil-Verträge, auch für die reduzierten Young– und Family Card-Verträge (hier gilt bis Ende März auch noch eine Anschlusspreisbefreiung). Wo du den Vertrag abschließt, ist ebenfalls unerheblich – es muss nicht direkt bei der Telekom sein. Auch Anbieter wie Preisbörse24, Logitel oder Sparhandy bieten Telekom-Verträge an – teilweise günstiger als die Telekom selbst. Wichtig ist nur, dass du den Tarifabschluss bei der Telekom auf der Cashback-Aktionsseite hinterlegst.

