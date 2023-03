Telekom Allnet-Flat 73 Prozent billiger: Hier gibt’s 20 GB für 10 Euro ohne Anschlusspreis

Bei freenet bekommst du momentan ganze 73 Prozent Rabatt auf einen 20 GB starken Tarif der Telekom. So zahlst du nur noch knapp 10 Euro im Monat für den Tarif und mit einem simplen Trick sparst du dir auch die Anschlusskosten. Werden Deal einschlagen will, muss jedoch schnell sein, denn das Angebot läuft nur noch kurze Zeit. Bis zum 31. März, 12 Uhr mittags, läuft ein Countdown auf der Angebots-Seite. Angesichts dieses Hammer-Preises solltest du bei Interesse also schnell zuschlagen.

Für ’nen Zehner im Monat: Das bietet dir der Schnäppchen-Tarif

Das Preisschild von lediglich 9,99 Euro im Monat für 20 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom gilt für 24 Monate und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von maximal 25 Mbit/s. Doch auch sonst weiß der Tarif zu überzeugen. So bekommst du zusätzlich auch noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS geboten. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Weitere Vorteile sind VoLTE und WiFi-Call. Bei letzterem telefonierst du wahlweise über ein WLAN-Netz, etwa wenn der normale Empfang bei dir ausfällt. VoLTE sorgt hingegen für eine generell verbesserte Sprachqualität im Mobilfunknetz. Die SIM-Karte ist auf Wunsch übrigens auch als eSIM erhältlich.

Eigentlich fallen bei dem Telekom-Tarif auch noch Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an, doch die kannst du dir ganz leicht sparen. Sende dafür einfach innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362. Diese SMS kostet zwar einmalig 19 Cent, doch das ist es definitiv wert.

→ 20 GB LTE Telekom Allnet-Flat für 9,99 Euro

„Bestes Netz“: Darum lohnt sich ein Telekom-Tarif

Falls dich der Schnäppchen-Preis von monatlich 9,99 Euro noch nicht gepackt hat, kann dich vielleicht das Netz der Telekom überzeugen. Dieses punktet nämlich mit einer überragenden Netzabdeckung, vor allem auch was eher ländliche Bereiche angeht. In Sachen 5G hat die deutsche Telekom ebenfalls die Nase vorn. Kein Wunder also, dass das Mobilfunknetz der Telekom mit der Testnote 1,6 (gut) auf dem ersten Platz bei der Stiftung Warentest landete. Für den Preis von lediglich 9,99 Euro im Monat lohnt sich dieser Tarif-Deal damit definitiv – auch, wenn du hier beispielsweise noch keinen Zugriff auf das 5G-Netz hast. Die LTE-Bandbreite und Ausbaustufe reicht hier allemal aus. Erinnerung: Das Angebot gilt nur bis, Freitag. 31. März (12 Uhr).