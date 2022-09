Telekom-Aktion mit doppeltem Datenvolumen – auch für Bestandskunden

Der wohl größte Kritikpunkt an den Telekom-Prepaid-Tarifen dürfte der sein, dass das Kosten-Leistungs-Verhältnis etwas positiver ausfallen könnte. Ein Kritikpunkt, der im Rahmen einer angekündigten Aktion keine große Rolle mehr spielen dürfte. Denn das Tele­kommunikationsunternehmen erhöht das inkludierte Datenvolumen deutlich – teilweise um das Doppelte.

Telekom-Prepaid-Aktion

Im Rahmen einer Telekom-Aktion, die für den Zeitraum vom 27. September bis zum 8. November angekündigt wurde, erhalten Telekom-Neukunden einen satten Internet-Bonus auf Prepaid-Tarife. Die Tarife Prepaid M bis XL werden ein Jahr lang monatlich um 3 GB Datenvolumen aufgestockt, was bei dem M-Tarif zu einer Verdopplung führt. Und auch das inkludierte Datenvolumen des Tarifs MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif verdoppelt sich. Von aktuell 36 auf 72 GB. Kostenpunkt: 99,95 Euro. Das entspricht rechnerisch einem monatlichen Betrag von etwa 8,33 Euro für 6 GB.

Alle Telekom-Aktionstarife im Überblick:

Zusätzlich zum Datenvolumen (LTE-Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s im Downstream) umfassen sämtliche Tarife eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Und auch das 5G-Netz der Telekom steht dir mit einem der aufgeführten Tarife zur Verfügung – genauso, wie eine Telekom-Hotspot-Flat. Beachte: Sämtliche Tarife weisen einen zusätzlichen Kartenpreis in Höhe eines monatlichen respektive jährlichen Betrags auf. Dafür erhalten Kunden bei Aktivierung jedoch ein gleichwertiges Startguthaben + 5 Cent extra.

Wer darf an der Telekom-Aktion teilnehmen?

Die Aktion gilt einerseits für alle Telekom-Neukunden, doch auch Bestandskunden können von den genannten Vorteilen profitieren. Dafür müssen sie allerdings in einen höheren Tarif wechseln, was nur in einem Telekom-Shop oder im Fachhandel möglich ist. Neukunden können dagegen ab dem 27. September auch online an der Datenaktion teilnehmen: