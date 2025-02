Tarife im Telekom-Netz sind nicht gerade dafür bekannt, Schnäppchen zu sein. Klar, es gibt durchaus mal Angebote wie dieses hier, bei denen man recht günstig Zugang zum besten Netz Deutschlands bekommt. Insbesondere in Kombination mit guter Hardware ist das aber sogar noch seltener. Hier kommt jetzt aber wirklich alles zusammen: ein starker 5G-Tarif im Telekom-Netz mit 20 GB, ein top Samsung-Handy und ein Effektivpreis von unter einem Euro! Denn kein Scherz: Durchgerechnet zahlst du für den Telekom-Vertrag tatsächlich nur 82 Cent pro Monat.

Das steckt im Telekom-Tarif & dieses Samsung-Handy gibt’s dazu

Bevor wir genauer auf den Preis eingehen und den Deal durchrechnen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Mobilfunkvertrag und das beiliegende Samsung-Handy. Tarif-seitig bekommst du bei dem Angebot in der MediaMarkt Tarifwelt die „Telekom Allnet Flat 20GB“. Und der Name verrät hier eigentlich schon alles Wichtige: Dir stehen jeden Monat 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung. Eine Allnet-Flat samt EU-Roaming ist ebenfalls mit an Bord. Die Surfgeschwindigkeit beträgt dabei übrigens 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media, Surfing und Musikstreaming absolut ausreichen sollte.

Komplettiert wird das Telekom-Bundle dann noch von einem starken Samsung-Handy – und zwar dem Galaxy S24. Warum sich dieses auch nach dem Release des neuen S25 absolut lohnt, zeigen wir dir am Ende des Artikels. Zunächst ist nur wichtig: Das Galaxy S24 kostet dich bei Tarifabschluss einmalig 99 Euro. Über einen Wechselbonus (hierfür nach Erhalt der neuen SIM einfach eine SMS mit „Bonus“ an 22234 senden) in Höhe von 50 Euro drückst du diese Gerätekosten aber gewaltig. Und auch sonst rechnet sich der Tarif-Deal enorm.

Du hast schon ein gutes Handy? Hier kommst du günstig an einen Telekom-Tarif

Nur 82 Cent pro Monat? So rechnet sich das Telekom-Schnäppchen

Jetzt geht’s ans Eingemachte, denn du fragst dich bestimmt, wie wir auf die 82 Cent pro Monat kommen? Beim Klick auf die Angebotsseite stehen nämlich eigentlich monatlich 19,99 Euro als Grundgebühr ausgeschrieben. Und das stimmt natürlich auch. Du zahlst bei dem Telekom-Deal mit dem Galaxy S24 monatlich 19,99 Euro. Hinzu kommen noch die bereits erwähnten 99 Euro Gerätepreis (minus 50 Euro Wechselbonus) sowie weitere 39,99 Euro als Anschlussgebühr.

Rechnet man den Deal aber mal genauer durch, zeigt sich das wahre Sparpotenzial. Über die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du beim Telekom-Bundle 568,75 Euro. Zum Vergleich: Das Galaxy S24 kostet einzeln im Netz momentan mindestens 549 Euro und zumeist sogar noch mehr. Verrechnet man diese beiden Beträge miteinander, ergibt dies die sogenannten Effektivkosten. Und diese liegen bei starken 19,75 Euro bzw. lediglich 82 Cent pro Monat! Mit Blick auf die top Samsung-Hardware und den ebenso hervorragenden Telekom 5G-Tarif ist das wirklich aberwitzig günstig.

→ 5G Telekom-Tarif mit Samsung-Handy für effektiv 82 Cent buchen

Zwei Sachen gibt es aber noch zu beachten. Zum einen gilt der Deal nur noch bis zum 24. Februar. Wer Interesse hat, muss sich also beeilen. Zum anderen steigen die Monatskosten nach Ablauf der 24-monatigen Mindestlaufzeit auf 29,99 Euro – das ist zu teuer. Denk also auf jeden Fall an eine rechtzeitige Kündigung und dann machst du mit dem Deal auf keinen Fall etwas falsch.

Galaxy S24 – Auch 2025 noch eine gute Wahl

Mit dem Galaxy S25 hat Samsung bereits sein neuestes Flaggschiff-Modell auf den Markt gebracht. Doch das macht das S24 noch lange nicht zum alten Eisen. Technisch weiß der Vorgänger nämlich auch im Jahr 2025 vollkommen zu überzeugen. Punkte wie das schicke und handliche 6,2-Zoll AMOLED-Display sowie das hochwertige Kamera-Setup sind ja nicht plötzlich schlechter geworden und zählten bei unserem Test des Samsung-Handys zu den absoluten Highlights.

Im Test lobten wir unter anderem ebenso den vorbildlichen Update-Support von sieben Jahren, wodurch du noch lange Freude an deinem Galaxy S24 haben solltest. Und mit Blick auf die niedrigen Kosten beim Telekom-Bundle hat auch dein Geldbeutel Grund zur Freude.

→ Zum Telekom-Deal mit dem Galaxy S24

