Frühjahrs-Aktion mit Cashback bei der Telekom: Beim Bonner Konzern gibt es jetzt neue Aktionen, mit denen der Tarif-Abschluss oder die Tarif-Erweiterung möglichst schmackhaft gemacht werden soll.

An der Preisstruktur der Tarife selbst ändert sich nichts. Es gibt zwar übliche Neukundenrabatte in den ersten 6, 12 oder gar 24 Monaten einer Vertragslaufzeit. Aber wer die Quadratur des Kreises von „Telekom-Vertrag für 10 Euro mit 5G“ sucht, der wird auch bei der Frühjahrs-Aktion nicht fündig. Wer aber ohnehin auf der Suche nach einem Tarif bei der Telekom ist, der kann vom 120-Euro-Cashback- und Anschlusspreis-Vorteil profitieren.

Die Cashback-Aktion läuft noch einige Zeit. Ende ist am 31. März. Gut zu wissen: Die 120 Euro Cashback erhältst du nicht nur, wenn du den Tarif direkt bei der Telekom abschließt. Er gilt für alle Telekom-Direktverträge, also auch jene, die du bei Shops wie Preisbörse24, Logitel oder Sparhandy abschließt. Wichtig ist nur, dass du den Tarifabschluss bei der Telekom registrierst. Dann gibt es die 120 Euro zurücküberwiesen.

Die 120 Euro Cashback gibt es aktuell für sämtliche Telekom-Tarife des MagentaMobil-Angebots, darunter auch günstigere Young-Tarife. Selbst Bestandskunden, die im Zeitraum eine Vertragsverlängerung in einen mindestens gleichwertigen Tarif vornehmen, erhalten den Cashback-Bonus.

Tarif-Tipp 1: Family Card mit Telekom-Cashback und ohne Anschlusspreis

Einen echten Tipp gibt in diesem Zuge für Freunde und Verwandte von bestehenden Telekom-Kunden: Die Family Card wird durch die kombinierten Rabatte zum Preistipp: Die günstigste Version des Anhang-Tarifs, die Family Card S, bietet 6 GB Datenvolumen, eine Allnet Flat und den Flatrate-Dienst StreamOn Music. Kostenpunkt: Derzeit reduzierte 19,95 Euro pro Monat. Durch die 120 Euro Cashback sinkt der Preis für den Tarif auf effektiv 14,95 Euro. Mit dabei ist übrigens auch 5G-Zugang.

Dazu erlässt die Telekom bei diesen Tarifen noch bis Ende März den Bereitstellungspreis von regulär 39,95 Euro. Versandkosten für SIM-Karte und Vertragsunterlagen entstehen ebenfalls nicht.

→ Zu den Family-Card-Angeboten

Die Family Card Basic, die als Zubuch-Tarif mit 500 MB pro Monat rund 5 Euro pro Monat kostet, sowie die 10-Euro-Karte Family Card Kids & Teens sind nicht teilnahmeberechtigt für die Cashback-Aktion. Allerdings entfällt auch hier der Anschlusspreis von jeweils 10 Euro.

Tarif Tipp 2: Magenta Eins Plus – jetzt ohne Anschlussgebühr

Auch der zweite Tarif-Tipp bei der Telekom ist an Bedingungen geknüpft. Anders als die Family Card richtet sich Magenta Eins Plus nicht nur an Bestandskunden zur Ergänzung. Allerdings hält die Telekom den Kundenstamm hier noch klein und so bedarf die Tarif-Kombi einer Verfügbarkeitsprüfung. Aber von vorne: Bei Magenta Eins Plus verbindest du Mobilfunk und Festnetz (DSL) in einem Vertrag. Du hast generell unbegrenztes Datenvolumen und surfst zu Hause via DSL und unterwegs im LTE- und 5G-Netz mit der gleichen vereinbarten Maximalgeschwindigkeit.

Aktuell gibt es den Tarif in einer S- (bis 100 MBit/s) und einer M-Variante (bis 250 MBit/s). Kostenpunkt: 80 respektive 90 Euro pro Monat. Das ist günstiger als viele Kombinationen von Telekom Mobilfunk- und Festnetzverträgen und es bietet den klaren Vorteil, dass du dem gedeckelten Datenvolumen für alle Zeit Ade sagen kannst. Besonderes Feature: Neben EU-Roaming hast du in diesem Tarif monatlich sogar 1 GB in den Außer-EU-Ländergruppen 2 und 3 zur Verfügung.

Jetzt zur Aktion: Bis Ende März entfallen die Anschlusskosten, die hier durch den Festnetz-Anteil regulär deutlich höher – nämlich bei 70 Euro – liegen. Ob du für den Tarif infrage kommst, kannst du hier direkt checken lassen.

→ Magenta Eins Plus hier sichern

Jetzt weiterlesen Telekom MagentaEins Plus: Eine Kampfansage an die Wettbewerber

