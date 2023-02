Tefal und Bosch zum Tiefstpreis: Küchengeräte im Angebot

Egal, ob Messerblock, Fritteuse oder ein Handrührer: Bei Lidl kommst du momentan super günstig an Küchengeräte, unter anderem von bekannten Marken wie Bosch und Tefal. Welches Gerät sich für dich lohnen könnte, erfährst du hier.

Bosch Handrührer & Tefal Fritteuse zu Tiefstpreisen

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Bosch Handrührer MFQ2420B für 29,99 Euro. Ausgestattet mit einem 400-Watt-Motor, sorgt das Küchengerät im Handumdrehen für optimale Rühr- und Knetergebnisse. Vom Pizzateig bis hin zur Kuchenmischung – dank der hochwertigen Rührwerkzeuge geht Mixen, Schlagen und Kneten schnell und einfach. Dabei profitierst du stets von den vier Geschwindigkeits- und Turbostufen, die du je nach Bedarf wählen kannst. Außerdem lässt sich das Rührwerkzeug aus Edelstahl unkompliziert per Auswurf-Taste herausnehmen und reinigen.

Das Preisschild von 29,99 Euro, zuzüglich 4,95 Euro für den Versand, ist ein top Angebot für den Handrührer von Bosch. Du sparst nämlich nicht nur 45 Prozent im Vergleich zum UVP, günstiger gab’s das Küchengerät zudem noch nie im Netz!

Wenn du hingegen Lust auf ziemlich ungesunde, dafür aber super leckere Pommes, Nuggets und Co. hast, könnte diese Tefal Fritteuse genau das Richtige für dich sein! Mit einem Rabatt von 55 Prozent auf den UVP zahlst du bei Lidl momentan nur noch 39,99 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, für das Küchengerät. Die Fritteuse hat ein Fassungsvermögen von einem Kilogramm, ist dank der kompakten Größe mit einklappbarem Griff aber gleichzeitig einfach zu verstauen. Das 1600 Watt starke Gerät besitzt zudem ein einstellbares Thermostat, wodurch du Temperaturen von 150 °C bis 190 °C genau ansteuern kannst.

Besonders cool: Verbrannte Pommes gehören bei dem Gerät der Vergangenheit an! Die Fritteuse verfügt nämlich über ein großes Sichtfenster, damit du deine Zutaten stets im Blick haben kannst. Zudem punktet das Küchengerät mit einer sinnvollen Abtropfposition für weniger Öl im fertigen Frittiergut. Bei Lidl kostet die Tefal Fritteuse aktuell nur noch 39,99 Euro – das ist der günstigste Preis im Netz. Bei Amazon kommst du im Moment zwar ebenfalls für dieses Preisschild an das Gerät, hier ist die Fritteuse jedoch erst in ein bis zwei Monaten versandfertig.

Simpel, sinnvoll und günstig: Sechsteiliger Messerblock

Neben der Fritteuse und dem Handmixer können wir dir noch diesen sechsteiligen Messerblock von Esmeyer empfehlen. Für 19,99 Euro plus Versand bekommst du hier neben dem Messerblock aus Bambus und Zement, fünf verschiedene Edelstahl-Messer. Im Set enthalten ist ein Kochmesser, ein Brotmesser, ein Fleischmesser, ein Universalmesser sowie ein kleines Küchenmesser. Damit bist du definitiv Top ausgestattet. Zudem machen die schwarz lackierten Griffe in Kombination mit dem schicken Messerblock auf jeden Fall auch optisch etwas her. Beim Preis von 19,99 Euro sparst du übrigens ganze 73 Prozent auf den UVP!

