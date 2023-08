Tefal OptiGrill XL zum halben Preis: Dieses coole Extra gibt’s on top!

Die OptiGrills von Tefal erfreuen sich nicht ohne Grund einer großen Beliebtheit. Über voreingestellte Grillprogramme und smarte Sensoren kannst du eine Vielzahl von Zutaten und Gerichten kinderleicht perfekt zubereiten. Gleichzeitig sorgen die Grillplatten für leckere Röstaromen wie beim BBQ – selbst bei schlechtem Wetter. Wer bisher noch keinen OptiGrill in der Küche stehen hat, sollte daher definitiv einen Blick auf diesen aktuellen Deal bei Otto werfen. Hier gibt’s den OptiGrill+ XL (GC724D) nämlich starke 54 Prozent günstiger. Das Preisschild von 199 Euro kann sich absolut sehen lassen – und wird mit einem praktischen Extra sogar noch schmackhafter gemacht.

OptiGrill+ XL: 9 Grillprogramme & riesige Grillfläche

Im Angebot für 199 Euro (+ 2,95 Euro Versandkosten) gibt es dabei den OptiGrill+ in der XL-Variante. Der Vorteil dieses Modells ist die extra große Grillfläche von 800 cm². Damit bist du optimal für den nächsten Abend mit Freunden ausgestattet, denn laut Tefal kannst du so problemlos bis zu acht Personen mit leckeren Gerichten bekochen.

Dafür stehen dir bei diesem OptiGrill gleich neun verschiedene Grillprogramme zur Verfügung: Ob Burger, Geflügel, Sandwiches oder Fisch und Meeresfrüchte – hier gibt es wirklich für jeden etwas! Und sollte deine Lieblingszutat fehlen, nutzt du einfach den manuellen Modus samt spezieller Temperatureinstellung. Dadurch kannst du etwa auch knuspriges Grillgemüse im OptiGrill zubereiten.

Ein wirkliches Highlight ist zudem das Grillen von Steaks. Dank der Sensoren und dem Lichtindikator weißt du hierbei nämlich immer ganz genau, wann das Fleisch vom Grill muss. In unserem Test gelang uns so ein perfekt Medium gebratenes Steaks mit leckeren Grillstreifen. Und auch alle Putzmuffel können übrigens bedenkenlos zum OptiGrill greifen. Die antihaftbeschichteten Grillplatten sind nämlich abnehmbar und komplett spülmaschinengeeignet.

Bestpreis + nützliches Extra: Das macht den Otto-Deal so besonders

Bei Otto gibt’s den OptiGrill+ XL jetzt im Angebot ganze 54 Prozent billiger und somit für nur noch 199 Euro, plus 2,95 Euro Versandkosten. Hierbei handelt es sich nicht nur um den aktuellen Bestpreis im Netz, bei Otto bekommst du mit der Backschale noch ein geniales Extra on top! Mit dieser verwandelst du den OptiGrill nämlich im Handumdrehen in einen Ofen. So kannst du beispielsweise knusprige Pommes, Gratin-Gerichte und sogar Nachspeisen zaubern.