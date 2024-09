Wer gut kochen will, braucht dafür auch gute Küchengeräte. Oft kosten diese aber beinahe so viel wie die Küche selbst. Doch Schnäppchenjäger aufgepasst, Lidl haut jetzt eine Tefal Pfanne zum absoluten Schleuderpreis raus und reduziert sie um 79 Prozent. Sogar Profikoch Jamie Oliver schwört auf dieses Modell. Was die Pfanne alles gebraten bekommt, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Must-have für Hobbyköchinnen und Köche

Die Pfanne hat einen Durchmesser von 24 cm und ist damit mittelgroß. Sie ist mit der sogenannten Thermo-Signal-Technologie ausgestattet, die dir über einen Punkt in der Mitte der Pfanne anzeigt, sobald sie die optimale Brattemperatur erreicht hat. Praktisch ist außerdem die langlebige Antihaftversiegelung. Diese verhindert, dass deine Speisen beim Braten anbrennen. Du kannst sie deshalb nach dem Kochen auch viel leichter abwaschen als Pfannen ohne Beschichtung. Wenn du möchtest, kannst du den Bräter sogar in die Spülmaschine geben. Tefal empfiehlt allerdings die Handwäsche.

Auch spannend: Tefal Kontaktgrill für unter 60 Euro

Du hast einen Induktionsherd? Kein Problem. Die Pfanne eignet sich für alle Herdarten. Dank ihres Edelstahl-Griffs hält sie zudem Temperaturen von bis zu 250 Grad im Backofen aus – deiner Koch-Kreativität werden also keine Grenzen gesetzt.

Fazit zu der Tefal-Pfanne

Bei Lidl hat die Pfanne 50 Bewertungen gesammelt. Insgesamt 96 Prozent der Kundinnen und Kunden empfehlen sie weiter. Das Ergebnis von 4,8/5 Sternen kann sich ebenfalls sehen lassen. Gelobt wird vorwiegend die Beschichtung und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Lediglich eine Person gibt an, dass der Induktionsherd die Pfanne nicht erkannt hat.

Du brauchst noch eine Küchenwaage? Dann schau doch mal in unseren Amazon-Deals des Tages vorbei

Du siehst also, du bekommst hier eine hochwertige Markenpfanne von Tefal, die definitiv in keiner Küche fehlen sollte. Vor allem zum aktuellen Preis von nur 24,99 Euro statt 119,99 Euro lohnt sich der Kauf. Sogar No-Name-Produkte sind oft teurer. Doch schnell sein lohnt sich, denn der 79-Prozent-Rabatt gilt nur noch heute.