Technik-Shopping bei MediaMarkt und Saturn: Diese Angebote lohnen sich am Wochenende

Du brauchst ein neues Technik-Produkt oder hast einfach mal wieder Lust, dir etwas neues technisches zu kaufen? Das verstehen wir – deshalb haben wir dir die besten Angebote übers Wochenende von MediaMarkt und Saturn herausgepickt. Hier laufen derzeit noch Aktionen, die den Einkauf noch attraktiver machen. Lass dich inspirieren und hab viel Spaß beim Stöbern!

Akku-Staubasuger – made in Germany – bei MediaMarkt im Angebot

Bei MediaMarkt gibt’s gleich zu Beginn ein spannendes Angebot, mit dem vermutlich jeder etwas anfangen kann: einen Akkustaubsauger von Bosch. Der BOSCH BCS611AM Unlimited Serie 6 Akkusauger mit Stiel ist nur noch bis zum 11.10. um 9 Uhr um starke 59 Prozent reduziert. Dadurch bekommst du ihn für 229 Euro. Inklusive Lieferkosten ist das aktuell der günstigste Gesamtpreis.

Für alle, die noch mit einem kabelgebundenen Staubsauger Staub entfernen, ist der akkubetriebene Sauger ohnehin schon eine große Erleichterung. Doch was macht den Akkusauger ansonsten besonders? Du kannst ihn nicht nur als Bodensauger mit Stiel verwenden, sondern mit einem Gewicht von gerade einmal 1,4 Kilogramm auch als leichtes Handgerät. Der Vorteil: Du hast nur ein Gerät und kannst damit die gesamte Wohnung, aber auch alle Ecken, Polster und das Auto reinigen. Das passende Zubehör erleichtert die Arbeit hier zusätzlich. Außerdem kommt hier ein sogenannter “Power for all” Akku zum Einsatz. Dieser ermöglicht, dass du auch Akkus von diversen Elektrowerkzeugen und Gartengeräten von Bosch nutzen kannst. Ist der Akku nach der ersten Etage „leergesaugt“, kannst du so einfach den Akku wechseln und weiter arbeiten. Außerdem ist das Gerät beutellos, wodurch du auch noch Abfall vermeidest.

MediaMarkt-Aktion „Made in Germany“ bietet noch mehr Deals

Das Staubsauger-Angebot ist ein Teil der MediaMarkt-Aktion „Top Technik – Made in Germany“, bei der in Deutschland hergestellte Technik-Produkte im Preis gesenkt sind. Die Aktion geht nur noch übers Wochenende beziehungsweise bis Montagmorgen (11.10.) um 9 Uhr. Neben Bosch sind hier auch noch viele weitere bekannte Hersteller, etwa Miele

Weitere Angebote aus der „Besser leben“ Aktion – made in Germany:

Luftwäscher LW73 AeroStyle von Venta zum Bestpreis für 429 Euro: Um 23 Prozent reduziert (UVP), besonders empfehlenswert für Allergiker, da er Pollen und Hausstaubpartikel reduzieren soll.

Geschirrspüler BOSCH SGV4HBX40E Serie 4 für 599 Euro: 39 Prozent günstiger verglichen zur UVP.

Wallbox (Ladestation fürs E-Auto) der Firma Heidelberg reduziert: Wallbox Home Eco 5 M für 419 Euro: 20 Prozent günstiger als die UVP.

Samsung-TV „The Frame“ bei MediaMarkt im Angebot – mit vergünstigter Lieferung

Außerdem reduziert ist derzeit ein Fernseher der etwas anderen Art. Den Samsung GQ65LS03A QLED TV – auch The Frame genannt – gibt’s aktuell zum Bestpreis für 1.299 Euro bei MediaMarkt. Hier sparst du 31 Prozent im Vergleich zur UVP. Was den Fernseher von anderen unterscheidet? Der 4K Smart-TV sieht nicht wie ein herkömmlicher Fernseher aus, sondern wie ein Bilderrahmen. Das heißt: Er steht nicht, wie viele Fernseher in anderen Wohnzimmern, mit schwarzem Bildschirm im Raum herum, sondern verwandelt sich bei Nichtnutzung in ein Kunstwerk. So lassen sich darauf beispielsweise wechselnde Gemälde oder Fotografien anzeigen. An der Wand hängend ist die Täuschung nahezu perfekt. The Frame lässt sich allerdings auch ganz normal mit Standfüßen aufstellen.

Samsung The Frame

Dieses Angebot ist ein Teil der Lieferluxus-Aktion, die noch bis zum 14.10. läuft. Hier liefert dir MediaMarkt für 19 Euro TVs und große Aktions-Haushaltsgeräte bis in die Wohnung, baut sie dir bei Bedarf auf und schließt sie sogar an. Bei einem sperrigen TV kann das schon hilfreich sein, lohnt sich aber sicherlich besonders bei Spülmaschinen, Backöfen und Co. Mehr zur Aktion haben wir dir hier erklärt.

Nintendo Switch Lite und Bose Sport Earbuds günstiger

Dich packt die Lust nach einer Runde Mario Kart? Dann könnte dieses Angebot aus dem MediaMarkt Inventur-Abverkauf-Aktion interessant für dich sein. Mit der Handheld-Spielkonsole in Gelb kannst du sämtliche Nintendo-Games spielen und dich in die Kindheit zurückversetzt fühlen. Aktuell ist die Nintendo Switch Lite um 10 Prozent reduziert erhältlich, wodurch du sie für 179,99 Euro bei MediaMarkt bekommst.

Auch bei Saturn läuft noch die Inventur-Abverkauf-Aktion. Hier bekommst du zum Beispiel die In-Ear-Kopfhörer Bose Sport Earbuds um 24 Prozent günstiger (UVP) für 149,99 Euro. Bei den kleinen Bluetooth-Kopfhörern kannst du hochwertigen Bose-Klang erwarten. Der Akku hält rund fünf Stunden – mit Ladecase verlängert sie sich um 10 Stunden.

Im Inventur-Abverkauf bei MediaMarkt und Saturn sind mehr als 1.000 Technik-Produkte reduziert. In diesem Artikel findest du mehr Angebote zur Aktion.

Apple Airpods Pro und Samsung Tab A7 Wi-Fi im Angebot

Bei MediaMarkt bekommst du aktuell außerdem Apple AirPods Pro für 32 Prozent günstiger (UVP). Hier zahlst du 188,99 Euro für die hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Im Vergleich zu den Bose Sport Earbuds bekommst du hier eine deutlich längere Akkulaufzeit von 24 Stunden mit dem mitgelieferten Ladecase.

Bist du auf der Suche nach einem Einstiegs-Tablet, um Videos zu schauen oder im Internet zu surfen? Dann könnte das Samsung TAB A7 Wi-Fi etwas für dich sein. Das Tablet bietet dir 32 Gigabyte Speicherplatz und eine hohe Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixel. Aktuell ist das Tablet bei Saturn um 25 Prozent reduziert – und du bekommst es schon für 149 Euro.