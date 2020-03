Technik-Schnäppchen bei Lidl: Unschlagbar günstig? Aber nein!

Der erste Gedanke bei neuen Technik-Angeboten bei Lidl: Man, ist das günstig. Aber ist das wirklich so? Wir machen für dich den Preis-Check. Denn auch wenn du bei Smartphones, Notebooks, Tablet PCs, Druckern und PC-Monitoren, die bei Lidl im (virtuellen) Verkaufsregal stehen, sicherlich ein paar Euro sparen kannst, so lohnt sich ein Preisvergleich bei den meisten Produkten eben doch.

Huawei Y6 (2019) für unter 100 Euro

Ab heute zum Beispiel bei Lidl im Angebot: das Huawei Y6 (2019) zu einem Preis von 99,99 Euro. Für knapp 100 Euro bekommst du ein Smartphone auf Basis von Android 9, das über ein 6,09 Zoll großes Display verfügt und ein modernes Design vorweisen kann. Denn der große HD-Bildschirm (720 x 1.560 Pixel) wird nur von einer wassertropfenförmigen Notch am oberen Ende unterbrochen. Darin untergebracht: eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats. Zudem ist am unteren Ende des Displays ein recht großer Rand, das sogenannte Smartphone-Kinn, zu finden.

Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem eine 13-Megeapixel-Kamera auf der Rückseite, 32 GB interner Speicher und 2 GB Arbeitsspeicher. Für den Antrieb ist ein MediaTek-Prozessor (Helio A22) mit einer maximalen Taktfrequenz von 2.0 GHz verantwortlich. Ein Prozessor der absoluten Einsteiger-Klasse. Gegebenenfalls auch wichtig für dich zu wissen: Bluetooth steht nur in der alten Version 4.2 zur Verfügung, das Huawei Y6 (2019) funkt nur im WLAN-Frequenzband um 2,4 GHz und NFC zum mobilen Bezahlen über Google Pay oder einen Fingerabdrucksensor gibt es gar nicht.

Suchst du in erster Linie ein Einsteiger-Smartphone für dein Kind, ein Zweit-Smartphone für dein Auto oder möchtest einfach nur mobil erreichbar sein und für dein Smartphone nicht sonderlich viel bezahlen müssen? Dann kann das Huawei Y6 (2019) trotz der oben genannten Kritikpunkte eine interessante Alternative für dich sein. Und der Preis für 99,99 Euro ist zwar nicht unschlagbar günstig, aber trotzdem sehr gut. Beispielsweise real bietet das Smartphone aktuell aber trotzdem noch 2 Euro günstiger an.

Huawei Y6 (2019) Software Android Prozessor MTK 6761 Display 6,06 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 150 g Farbe Schwarz, Blau, Braun Einführungspreis 149 € Marktstart 04/2019

Suchst du aktuell nach einem Handy unter 100 Euro? Dann solltest du vor einem Kauf des Huawei Y6 (2019) auf jeden Fall noch einen Blick in unseren Bestenliste der interessantesten Handys unter 100 Euro werfen. Vielleicht findest du ja eine für dich interessante Alternative. Oder du schaust dir die besten Smartphones unter 200 Euro an. Denn für nur ein bisschen mehr Geld bekommst du in der Regel sehr viel mehr Leistung.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wifi (2019)

Soll es statt eines Handys lieber ein Tablet sein? Dann wäre vielleicht das Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wifi (2019) mit 64 GB Speicherplatz für dich interessant. Für 199 Euro bekommst du ein WLAN-fähiges Einsteiger-Tablet auf Basis von Android 9 mit 3 GB RAM und einem 10,1 Zoll großen Display (1.920 x 1.200 Pixel).

Ein unschlagbar günstiger Preis? Nein, das sind die 199 Euro aber auch bei dem Samsung-Tablet nicht. Denn du bekommst die WLAN-Version des Geräts aktuell bei verschiedenen Online-Händlern schon für rund 190 Euro – also 10 Euro günstiger als bei Lidl. Gleichwohl ist das Tablet-Angebot als sehr fair einzustufen.

Und auch das bei Lidl für 299 Euro erhältliche LTE-Modell des Galaxy Tab 10.1 bekommst du anderswo deutlich preiswerter. Zum Beispiel für 272 Euro bei mobilcom-debitel.

Lenovo IdeaPad S340

Ein typisches Windows-Notebook von der Stange ist das Lenovo IdeaPad S340, das du aktuell bei Lidl für 579 Euro kaufen kannst. Anders ausgedrückt: Du bekommst ein Notebook, das typische Mittelklasse-Spezifikationen vorweisen kann.

Neben einem Intel Core i5 als Prozessor mit maximal 3,6 GHz Taktfrequenz kannst du auf eine 512 GB große SSD-Festplatte und 8 GB RAM zugreifen. Das Full-HD-Display ist mit 14 Zoll vergleichsweise klein, was aber nicht zwingend schlecht sein muss, wenn du das Notebook vor allem unterwegs nutzen möchtest und eine kompakte Arbeitsmaschine suchst.

Ein Preisvergleich ist schwierig, da das von Lidl angebotene Modell (81VV00CFGE) aktuell offenbar nur bei dem Lebensmittel-Discounter zu haben ist. Aber: Ein vergleichbares Lenovo-Modell mit etwas anderen Anschluss-Möglichkeiten kostet bei Cyberport aktuell 629 Euro.

Weitere Technik-Schnäppchen: Drucker und PC-Monitor

Solltest du übrigens Interesse an einem neuen Drucker oder einem neuen PC-Monitor haben, so kannst du auch hier bei Lidl zuschlagen. Der Acer-Monitor HA240YABI ist in der laufenden Woche für 94,99 Euro statt regulär 129 Euro im Lidl Online-Shop zu haben. Günstiger geht es aktuell nicht, da der Monitor (23,8 Zoll, Full HD, 4 ms) unter dieser Produktbezeichnung in keinem anderen namhaften Online-Shop zu bekommen ist.

Der HP-Drucker OfficeJet 3835 kostet aktuell bei Lidl statt 89,99 Euro nur 54,99 Euro. Abseits von eBay ein Preis, der richtig gut ist. Du solltest zuschlagen, wenn du einen preiswerten Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker der Einsteigerklasse zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen suchst.

Obacht! Lieferkosten kommen noch hinzu

Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Alle hier genannten Produkte sind ausschließlich online über den Online-Shop von Lidl zu bekommen. In den Filialen vor Ort kannst du von den Technik-Schnäppchen nicht profitieren. Nachteil: Du musst für alle Artikel noch 4,95 Euro Versandkosten einkalkulieren.

