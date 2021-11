Technik-Geschenke bei ebay kaufen – jetzt gibt’s 10 Prozent Rabatt

Für den Rabatt bei ebay musst du lediglich im Kaufprozess den Gutscheincode POWERSPAREN21 eingeben. So bekommst du noch bis zum 10. November 10 Prozent Rabatt auf Technik-Produkte teilnehmender Händler– maximal jedoch 50 Euro Vergünstigung. Der Gutschein lässt sich pro Person zweimal einlösen. Wir haben dir die besten Angebote herausgesucht. Generell ist zu beachten: Viele der Angebote sind in ihrer Menge limitiert. Auch, wenn der Gutscheincode noch bis zum 10. November gültig ist, sind viele Angebote vermutlich schon vorher vergriffen.

iPhone 12 Mini bei ebay zum Bestpreis

Bei ebay bekommst du aktuell ein Apple iPhone 12 Mini mit 128 Gigabyte Speicherplatz in der Farbe Blau für 629 Euro nach Abzug des Rabatts. Das ist aktuell der Bestpreis für das Apple-Smartphone. Hier bekommst du ein 5G-fähiges Handy im handlichen Format mit einem 5,4 Zoll großen OLED-Display. Und: zwei Kameras mit 12 Megapixel und Ultraweitwinkelobjektiv.

Nintendo Switch V2 für unter 270 Euro

Spielkonsolen sind seit Jahren ein beliebtes Weihnachtsgeschenk für Kinder und Erwachsene. Während die neue Playstation und Xbox nur schwer zu bekommen sind, bietet die Nintendo-Konsole eine gute Alternative. Endlich nochmal Mario Kart, Zelda, Pokémon, Super Smash Bros. und vieles mehr aus dem Nintendo-Universum spielen. All das kannst du dank der ebay-Rabattaktion auf dem neuen Modell der Nintendo Switch aus 2020 für nur 269,95 Euro. Auch das ist aktuell der Bestpreis für die bunte Konsole.

Akkustaubsauger für unter 90 Euro bei ebay

Bei ebay bekommst du derzeit den Akkustaubsauger Hoover HF122GPT zum Top-Preis von 89,91 Euro. Besonders praktisch hierbei: Du sparst dir lästige Kabel und kannst ganz entspannt das Zuhause für das Weihnachtsfest saubermachen. Mit dem Staubsauger saugst du bis zu 40 Minuten lang Fußböden, Möbel und sonstige Ecken in deiner Wohnung. So reicht nur eine Akkuladung für die ganze Wohnung aus. Der Staubsauger ist außerdem beutellos, wodurch du keine Folgekosten mehr hast und weniger Abfall entsteht. Integrierte LED-Leuchten machen darüber hinaus jedes Staubkorn sichtbar. Das Gerät kann entweder freistehen – oder du bringst es mit der mitgelieferten Wandhalterung zur Aufbewahrung praktisch an der Wand an.

Philips Smart-TV für großes Kino in der Weihnachtszeit

Unser viertes Angebot ist der Smart-TV Philips 70PUS7555/12 mit UHD. Diesen bekommst du bei ebay aktuell ebenfalls zum Bestpreis für 679 Euro. Der riesige Bildschirm mit 70 Zoll und 4K-Auflösung eignet sich perfekt für Weihnachtsfilme, wie „Stirb langsam“, „Kevin allein zu Haus“ und Co.

Denk dran, um auf die reduzierten Preise zu kommen, musst du beim Bestellvorgang den Gutscheincode POWERSPAREN21 eingeben. Insgesamt ist der Code pro Account bis zu zweimal einlösbar und der Rabattwert ist pro Kauf auf 50 Euro gedeckelt.