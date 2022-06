Tchibo Mobil: Aktionstarif mit 9 GB für unter 10 Euro

Nur für kurze Zeit ist ab sofort beim Pionier unter den Mobilfunk-Discountern Deutschlands, Tchibo Mobil, ein neuer Aktionstarif erhältlich. Realisiert über das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland, winkt mit dem neuen Sonderangebot ein Plus an LTE-Datenvolumen. Und eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze gibt es on top dazu.

Tchibo Mobil: 9,99 Euro für Dreifach-Flat mit 9 GB LTE-Volumen

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Für nur 9,99 Euro pro vier Wochen kannst du dir eine Dreifach-Flat für mobiles Surfen, Telefonieren und den SMS-Versand sichern. Dabei stehen dir alle vier Wochen 9 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung. Du kannst es genauso wie die Sprach- und SMS-Flat nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb der gesamten EU nutzen – mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream und maximal 10 Mbit/s im Upload. Wie schnell du tatsächlich im Internet surfen kannst, ist von den örtlichen Begebenheiten abhängig. Zum Beispiel davon, wie viele Menschen parallel in die gleiche Mobilfunkzelle eingebucht sind.

Wichtig auch: Nutzt du während eines Abrechnungszeitraums mehr als 9 GB Datenvolumen, musst du für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats mit einer reduzierten Surfgeschwindigkeit auskommen. Sie wird dann auf 64 Kbit/s verringert, was abseits der Messenger-Kommunikation praktisch keine Nutzung von mobilem Internet im Browser oder auch innerhalb von Apps mehr erlaubt. Die gute Nachricht aber ist: Du kannst sogenannte Daten Voucher nachbuchen. Sie beinhalten ein zusätzliches für vier Wochen nutzbares LTE-Volumen von 1, 4, 7 oder sogar 12 GB und kosten zwischen 4,99 Euro und 19,99 Euro.

Bestandskunden können in den Aktionstarif wechseln

Bestellen kannst du den neuen Tchibo Mobil Aktionstarif mit nur vier Wochen Mindestvertragslaufzeit noch bis zum 10. Juli über die Homepage des eigentlichen Kaffeerösters. Solange du den Tarif nicht kündigst, kannst du ihn laut Angaben von Tchibo zu den oben genannten Konditionen verwenden – oder bei Bedarf auch in einen der anderen von Tchibo Mobil erhältlichen Handytarife wechseln. Ebenso haben Bestandskunden von Tchibo Mobil die Möglichkeit, in den neuen Aktionstarif zu wechseln. Dazu reicht es aus, eine kostenlose SMS mit dem Inhalt AKTION an die Kurzwahl 4444 zu senden.

Für den Versand und die Freischaltung der SIM-Karte werden von dem Mobilfunk-Discounter einmalig 4,99 statt sonst 9,99 Euro fällig. Um den Aktionstarif nutzen zu können, musst du die bestellte Handykarte spätestens bis zum 31. Januar 2023 freischalten. Bestellst du den Tarif mit einem neuen Smartphone – zum Beispiel mit dem Samsung Galaxy A03 für 139 Euro – und nutzt den Aktionstarif mindestens sechs Monate lang, werden dir nach Angaben von Tchibo automatisch 50 Euro Neukundenbonus auf das hinterlegte Konto überwiesen.