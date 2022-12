Tausende Magazine & Zeitungen in einer App: So nutzt du Readly jetzt einen Monat kostenlos

Bei Readly hast du Zugriff auf unzählige Zeitschriften im Original. So kannst du, wie bei Spotify oder Netflix, für einen monatlichen Beitrag in einer riesigen Bibliothek stöbern. Klarer Vorteil im Vergleich zu einem einzelnen Zeitschriften-Abo: Anstatt nur ein einzelnes Medium abrufen zu können, stehen dir hier internationale Publikationen, Comics, Tageszeitungen und Fachzeitschriften zu allen möglichen Themen zur Verfügung. Aktuell kannst du Readly für einen Monat kostenfrei ausprobieren und hast Zugriff auf die gesamte Zeitschriften-Sammlung.

Readly: Magazine sämtlicher Kategorien – jetzt mit noch mehr Auswahl

Während zahlreiche bekannte Zeitschriften, wie „Gamestar“, „National Geographic“ oder „PC Welt“ bei Readly bereits seit längerer Zeit in den virtuellen Zeitungsregalen liegen, hat sich das Sortiment seit Anfang Oktober zusätzlich um einige englischsprachige Disney-Titel erweitert. Darunter unter anderem Star Wars sowie weitere Titel von Marvel oder Pixar.

Das Readly-Abo deckt aber im Grunde genommen alle möglichen Kategorien ab. Von Sport und Technik über Wissenschaft und Film bis hin zu Kunst, Essen, Reisen und Wirtschaft. Auch lokale Editionen der „Bild“ oder „Welt“ findest du hier. Zusätzlich cool: Du kannst nicht nur die aktuellsten Ausgaben lesen, sondern kannst auch im Archiv auf ältere Versionen zugreifen. Hast du also ein bestimmtes Magazin gefunden, das dir gefällt, kannst du stundenlang stöbern und dein Wissen vergrößern. So macht dich Readly zum Autodidakten.

Alle Zeitschriften immer mit dabei – für bis zu fünf Personen

Mit Readly liest du sämtliche Magazine in einer App auf Smartphone oder Tablet und hast so eine große Auswahl überall mit dabei. Da du das Abo jederzeit kündigen kannst, lohnt es sich auch etwa nur für einen begrenzten Zeitraum – wie etwa im Urlaub. Praktisch ist außerdem, dass sich ein Account auf bis zu fünf Personen aufteilen lässt. So kannst du das Abo auch zum Beispiel mit deiner Familie teilen. Die Zeitungen und Magazine lassen sich ebenfalls herunterladen und somit offline lesen. Dadurch bist du im Ausland oder in abgelegenen Gebieten nicht auf eine Internetverbindung angewiesen. Nach dem kostenfreien Probemonat kostet das Abo dann 11,99 Euro im Monat.