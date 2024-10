Um deinem Alltag zu entfliehen, musst du nicht gleich eine Reise buchen und stundenlang um den Erdball fliegen. Hol dir die fernen Welten doch einfach direkt zu dir nach Hause ins Wohnzimmer. Mit der Meta Quest 3 gelingt dir das so gut wie nie zuvor. Hier kannst du nicht nur zum Helden in Videospielen werden, auch Sport machen oder dich in Social Spaces mit anderen austauschen ist mit der VR-Brille möglich. Außerdem bekommst du sie bei MediaMarkt dank der MwSt.-Aktion aktuell sogar so günstig wie noch nie zuvor.

VR zum neuen Tiefstpreis erleben

Zum Angebot steht die Meta Quest 3 in der 512-GB-Variante. Eigentlich müsstest du für dieses Gerät 549 Euro zahlen. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion sparst du dir hier jedoch einiges, sodass nur noch 461,35 Euro fällig sind. Mit der Quest 3 sicherst du dir die fortschrittlichste Brille von Meta. Sie funktioniert komplett autark, das bedeutet, dass dich keine Kabel während deiner VR-Erfahrung stören. Mit im Paket sind hier obendrein zwei Controller, sodass du deine Games noch intensiver erleben kannst.

Für einen optimalen Tragekomfort ist die Quest 3 schlanker als das Vorgängermodell, und die Riemen kannst du einfach an deinen Kopf anpassen. Eine 4K-Auflösung mit 2.064 x 2.208 Pixeln pro Auge sorgt für gestochen scharfe Bilder. Wenn du dich für die Brille entscheidest, bekommst du das Spiel Batman: Arkham Shadow sowie ein dreimonatiges Meta Quest+ Probeabo gratis zum Kauf dazu.

So gut ist der Deal zur Meta Quest 3 wirklich

Wie oben bereits erwähnt, sparst du dank der MwSt.-Aktion, die nur noch dieses Wochenende läuft, 87,65 Euro vom eigentlichen Preis der Meta Quest 3. Der Preisvergleich und -verlauf führt uns hier ziemlich deutlich vor Augen: So günstig war die VR-Brille noch nie zu haben.

Doch nicht nur der Preis ist hier attraktiv. Das Gratis-Game Batman: Arkham Shadows und das Probeabo von Meta Quest+ sind ein zusätzlicher Anreiz, um hier zuzuschlagen. Weitere spannende Deals zur MwSt.-Aktion bei MediaMarkt findest du hier. Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen Lego-Technic-Bauset? Hier haben wir dir auch ein Mega-Schnäppchen zu Sony-Kopfhörern vorgestellt.