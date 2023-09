Tarif-Schnapper: 20 GB für 10 Euro & ohne Anschlusspreis

Ein 20-GB-Tarif für nur 9,99 Euro im Monat? Dieses tolle Angebot gibt es momentan bei freenet. Neben dem starken Datenpaket profitierst du hierbei noch von vielen weiteren Vorteilen, wie etwa einer Telefon-Flat und den gestrichenen Anschlusskosten. Alle Infos zu dem Tarif-Schnäppchen gibt’s hier.

20 GB für 9,99 Euro – Das bietet dir der Tarif im Vodafone-Netz

Wer bereits ein gutes Smartphone hat, aber dennoch einen neuen und vor allem preiswerten Tarif sucht, stößt zwangsläufig auf die SIM-only Verträge von freenet. Aktuell gibt es hierbei ein absolutes Schnäppchen zu entdecken. Den Green LTE 20 GB Tarif bekommst du jetzt nämlich für nur noch 9,99 Euro im Monat. Dies ist ein Rabatt von satten 73 Prozent im Vergleich zum Normalpreis!

Doch was wird dir dafür überhaupt geboten? Allen voran punktet der Tarif mit einem guten monatlichen LTE-Datenvolumen in Höhe von 20 GB. Gesurft wird dabei mit einer Bandbreite von maximal 50 MBit/s im Vodafone-Netz. Diese Geschwindigkeit reicht im Alltag locker aus und lässt dich flüssig Surfen, Streamen und Chatten. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon-Flat, die du dank EU-Roaming genauso wie die mobilen Daten auch im EU-Ausland nutzen kannst. Für SMS fallen hingegen extra Kosten an. In Zeiten von WhatsApp, Telegram und Co. können die meisten darauf aber wohl sicher verzichten.

→ 20-GB-Tarif für monatlich 9,99 Euro

Keine Anschlusskosten, eSIM und vieles mehr: Die weiteren Vorteile in der Übersicht

Zusätzlich profitierst du bei dem Tarif-Angebot noch von einigen weiteren Vorteilen – etwa beim Telefonieren. Hierbei sorgt nämlich VoLTE für eine bessere Sprachqualität, während du dank Wi-Fi-Call auf Wunsch auch über ein WLAN-Netz telefonieren kannst. Dies ist besonders nützlich, sollte der normale Empfang bei dir ausfallen. Außerdem kannst du dir den Tarif als eSIM sichern und ein flexibles Aktivierungsdatum wählen.

Für weiteres Sparpotenzial wird ebenfalls gesorgt: Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir nämlich komplett erstatten lassen. Dafür musst du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung einfach eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 senden. Diese SMS kostet dich zwar einmalig 19 Cent, lohnt sich in Anbetracht der deutlich größeren Ersparnis aber auf jeden Fall.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (50 MBit/s)

Telefon-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

VoLTE & Wi-Fi-Call

eSIM möglich

Kein Anschlusspreis (kann erstattet werden)

monatlich nur 9,99 Euro