Netflix mit drin: 20-GB-Tarif wird zum Kombi-Schnäppchen

In dem aktuellen und nur kurzfristig verfügbaren Tarif-Angebot von mobilcom-debitel steckt ein 20-GB-Tarif im Netz von O2. Mit dabei ist eine Allnet-Flat und im LTE-Netz gibt es keine Grenzen. Du surfst also mit bis zu 225 MBit/s, dem Maximum, das O2 derzeit für sein Netz angibt.

Dazu kommt ein Kombi-Extra: Über den monatlichen Preis bezahlst du außerdem ein Netflix-Abo (Netflix Standard). Beide Abonnements – Mobilfunkvertrag und Netflix – sind monatlich kündbar und würden nach 24 Monaten ununterbrochener Laufzeit jeweils teurer.

Nun zum Zahlenwerk: Die Tarifkombination kostet monatlich 26,48 Euro. Ein krummer Preis, der sich durch die kombinierten „9er-Beträge“ der Inklusivleistungen erklären lässt. Einmalig zu zahlen sind zudem noch 9,99 Euro Anschlusspreis. Ein fairer Kurs dafür, dass du monatlich aus dem Vertrag aussteigen kannst, wenn du willst. Üblich sind sonst gut und gerne auch mal 40 Euro Anschlussgebühren.

20 GB, Netflix und mehr – der Tarif im Detail

Erst, wenn die Kosten aufgeschlüsselt werden, ergibt sich aus dem Angebot das Schnäppchen. Denn: 20 GB für 25 bis 30 Euro sind in Ordnung aber an sich kein Mega-Deal. Netflix kostet im Standard-Paket 12,99 Euro. Ziehen wir diese Pauschale vom Tarifpreis ab, bleiben noch 13,49 Euro für den 20-GB-Tarif mit Allnet-Flat und LTE Max. Das ist tatsächlich ein Schnäppchen. Die Tarifdetails noch einmal auf einen Blick:

Monatliche Grundgebühr: 26,48 Euro

Inklusive: Tarif green LTE 20 GB + Netflix Standard

Datenvolumen: 20 GB

Netz: Telefónica (O2), LTE mit bis zu 225 MBit/s (LTE Max)

Allnet-Flat: Anrufe und SMS

Features: WiFi-Call, Voice-Over-LTE (VoLTE), EU-Roaming

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Monatlich kündbar

Kündigst du den Vertrag nicht innerhalb der ersten zwei Jahre, wird es ab dem 25. Monat teurer, da dann der versprochene Rabatt ausläuft. Netflix Standard wird dann getrennt wieder mit 12,99 Euro berechnet, der 20-GB-Tarif kostet dann 29,99 Euro – wird also ohne Netflix teurer als mit. Die monatliche Kündigung ist möglich, allerdings kein darüber gestaltetes Pausieren des Vertrags. Die kombinierten Rabatte betragen im Einzelnen 15 Euro für den Handyvertrag (14,99 Euro statt 29,99 Euro) und 1,50 Euro für das Netflix-Abo (11,49 Euro statt 12,99 Euro).

Die Verbindung mit Netflix Standard ist mit ursächlich für die Rabatte, sodass du den „reinen“ Preis von 14,99 Euro für den 20-GB-Tarif ohne Netflix-Kombination leider nicht wählen kannst. Das Angebot soll begrenzt sein, ein konkretes Enddatum wird bislang aber nicht kommuniziert.

Du hast schon ein Netflix-Konto?

Netflix-Bestandskunden können ganz einfach umstellen und ihr Netflix-Abo in den Vertrag übernehmen und sich den kombinierten Rabatt sichern. Das Prozedere erklärt mobilcom-debitel wie folgt: „Für die Zeit, in der der Kunde den Kombi-Tarif nutzt, wird das bestehende Netflix-Konto einfach mit dem neuen Mobilfunkvertrag verknüpft. Dafür bekommt der Kunde nach Aktivierung seines Vertrags einen Link per SMS oder E-Mail. Er leitet den Kunden auf die offizielle Netflix-Seite, wo er sich wie gewohnt mit seinen Zugangsdaten einloggt. Die Verknüpfung passiert dann ganz automatisch. Netflix bucht nicht mehr bei dem Kunden ab, sondern er bezahlt bequem über die Mobilfunkrechnung.“

