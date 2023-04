Tarif-Schnäppchen dank 50 Prozent Rabatt: 30 GB für 15 Euro

Wenn du auf der Suche nach günstigen Tarifen mit einem guten Datenvolumen bist, solltest du einen Blick auf die aktuellen Angebote von Crash werfen. Hier gibt’s momentan nämlich satte 50 Prozent Rabatt auf die Grundpreise, wodurch du etwa für 30 GB nur noch 15 Euro im Monat zahlst. Doch nicht nur das: Die Anschlusskosten werden dir ebenfalls komplett gestrichen. Alle Infos zu den verschiedenen Tarifen gibt es hier.

Crash Tarif im Vodafone-Netz – Das wird dir geboten

Die aktuellen Angebote bei Crash haben gleich drei verschiedene coole Tarife in petto, die momentan alle um die Hälfte reduziert sind. So bekommst du für 9,99 Euro im Monat etwa 10 GB mobile Daten zur Verfügung gestellt, während es für monatlich 12,99 Euro satte 20 GB gibt. Alle Vielsurfer sollten hingegen zur Variante mit 30 GB Datenvolumen greifen. Diese kostet dank des Rabatts jetzt nur noch 14,99 Euro im Monat. Egal für welchen Vertrag du dich entscheidest, surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 Mbit/s im Netz von Vodafone.

Tarif-Schnäppchen: So günstig sind die Tarife von Crash

Das Datenvolumen ist aber selbstverständlich nicht alles, was du bei den Tarifen bekommst. So gibt es zusätzlich noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Ein weiteres Highlight ist VoLTE, welches für eine verbesserte Sprachqualität im Mobilfunknetz sorgt. Außerdem kannst du auch die sogenannte Funktion WLAN Call nutzen. Hierbei telefonierst du wahlweise über ein WLAN-Netz, sollte beispielsweise der normale Empfang mal ausfallen. Du bist bei Crash übrigens nicht auf eine physische SIM-Karte angewiesen, sondern kannst diese auch als eSIM erhalten – und somit auch in manch einer Smartwatch nutzen. Des Weiteren ist ein flexibler Vertragsbeginn möglich, sollte dein aktueller Mobilfunkvertrag noch am Laufen sein. Dabei bindest du dich hier übrigens für die üblichen 24 Monate.

Ab 9,99 Euro: Tolle Preis-Leistungs-Verhältnisse

Die geringen Grundpreise ab 9,99 Euro im Monat machen die Tarife bereits zu tollen Angeboten. Vor allem der Vielsurfer-Deal mit 30 GB für 14,99 Euro ist ein echtes Schnäppchen. Das Coole: Bei allen drei Tarifen fallen keinerlei Anschlusskosten an! Dadurch zahlst du wirklich nur den monatlichen Grundpreis, der momentan um 50 Prozent reduziert ist. Wenn du also schon ein gutes Smartphone hast und du nach einem starken SIM-only Tarif suchst, solltest du dir diese Angebote von Crash definitiv nicht entgehen lassen.