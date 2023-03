Tarif mit 4K-TV statt Handy – 55 Zoll LG Fernseher für nur 1 Euro

Du bist mit deinem Smartphone zufrieden, aber dennoch auf der Suche nach einem coolen Tarif-Bundle? Dann lass dir dieses Angebot von Blau nicht entgehen! Hier gibt’s nämlich einen 55 Zoll großen 4K-TV von LG für nur einen Euro zum 10 GB Tarif im O 2 -Netz dazu. Dafür fallen monatlich 19,99 Euro an – du zahlst mit dem Vertrag jedoch insgesamt weniger, als wenn du dir den Fernseher im Netz einzeln holen würdest. Wie das geht, erfährst du hier.

Blau Allnet XL – Der Tarif im Überblick

Bevor wir zum 4K-TV kommen, werfen wir einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Bei Blau Allnet XL werden dir hier für 19,99 Euro im Monat 10 GB LTE-Datenvolumen im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Dabei kommst du im Download auf eine Bandbreite von bis zu 25 MBit/s, im Upload schaffst du hingegen 11,2 MBit/s. Außerdem Teil des Tarifs ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Der Anschlusspreis von 29,99 Euro wird dir bei dem Angebot komplett gestrichen. So zahlst du neben den 19,99 Euro im Monat nur noch den Gerätepreis für den LG-Fernseher, plus Versand. Alternativ kannst du den Tarif übrigens auch mit 15 GB Datenvolumen wählen. Dann liegen die monatlichen Kosten bei 21,99 Euro.

LG 4K-TV in 55 Zoll – Ein tolles Gerät für nur einen Euro

Mit dem 55 Zoll großen 4K-TV von LG (55UQ70006LB) erstrahlen deine Lieblingsinhalte künftig in ganz neuem Glanz. Dafür wird auf den α5 Gen5 4K AI-Prozessor gesetzt, welcher für ein klares Bild mit leuchtenden Farben sorgen soll. Dabei unterstützt der Fernseher Bild-Standards wie HDR10 Pro und HLG. Besonders cool ist zudem die AI Brightness Control. Durch diese werden die Umgebungs- und Lichtverhältnisse automatisch erkannt und das Bild dementsprechend angepasst. Über das 4K Upscaling werden dabei auch ältere Serien und Filme auf ein tolles 4K-Niveau gehoben. Die Aktualisierungsrate des Fernsehers beträgt übrigens 50 Hz.

Deine Lieblingsinhalte kannst du dabei selbstverständlich ganz einfach über die Apps der Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+ und Co. abspielen. Dafür verbindest du den Fernseher via LAN oder WLAN mit dem Internet. Außerdem verfügt der 4K-TV noch über drei HDMI 2.0-Anschlüsse, einen USB 2.0-Slot sowie einen optischen Audio-Ausgang. Gefunkt wird zudem auch via Bluetooth 5.0. Alle Videospiel-Enthusiasten freuen sich des Weiteren über ein extra Gaming-Dashboard. Hier kannst du auf Features wie den Auto Low Latency Mode zugreifen.

4K-TV mit Tarif günstiger als ohne? Darum lohnt sich der Deal

Bei diesem Deal kommst du bereits für nur einen Euro an den 4K-TV von LG. Hinzu kommen jedoch noch Versandkosten in Höhe von 39,90. Dieser Preis kann sich insgesamt dennoch sehen lassen. Über die Mindestvertragslaufzeit kommst du bei dem Tarif-Bundle nämlich auf Gesamtkosten von 520,66 Euro. Einzeln kostet der Fernseher alleine jedoch schon mindestens 529 Euro – somit kommst du mit Tarif günstiger an den LG-TV, als ohne. Und den Handyvertrag gibt’s obendrauf.