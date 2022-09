Tarif mit 20 GB für 10 Euro: Vodafone-Netz zum Schnäppchenpreis

Sind wir ehrlich, die meisten von uns benötigen für den Alltag nicht viel mehr als 10 GB Datenvolumen pro Monat, die sie nach Belieben verbrauchen können. Haben ist aber oft besser als Brauchen. In die Kerbe schlägt jetzt der neue Budget-Tarif-Deal von Klarmobil. Mit seinen sogar 20 GB an monatlichem Datenvolumen lohnt sich der Tarif auch für einige Power-User und bietet insgesamt ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

20 GB im Vodafone-Netz für 10 Euro – dieses Tarif-Angebot hat es in sich

Neben dem für den Preis von 9,99 Euro üppigen Datenvolumen gibt es hier außerdem eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) und Vodafone-Netzzugang. Das Datenvolumen verbrauchst du im LTE-Netz der „Roten“ mit einem Download-Speed von bis zu 50 MBit/s. Auch EU-Roaming ist inklusive, wodurch du im EU-Ausland zu denselben Konditionen surfst und telefonierst, wie in Deutschland. 5G ist für den Preis noch kein Thema. Aber sind wir ehrlich: Für die meisten Nutzer ist der neue Standard ohnehin nicht nötig, da auch die Geschwindigkeit von 50 MBit/s locker für alles ausreicht.

Dazu kommen einige Netz-Features, wie etwa Voice-over-LTE, was die Sprachqualität spürbar verbessert und WiFi-Call, was etwa Verbindungsschwächen in Innenräumen ausmerzt. Dazu kannst du den Tarif auch als eSIM aktivieren und ihn so in einer entsprechenden Smartwatch benutzen. Auch als Zweit-SIM im iPhone oder Google Pixel ist der Tarif so verwendbar.

Mehr zu den Netz-Features des Tarifs: So telefonierst du in bester Sprachqualität mit dem Handy

Rabatt, Anschlusspreis und Tarifbeginn

Der Preis von monatlich 9,99 Euro Grundgebühr wird durch einen 15-Euro-Rabatt erwirkt, der jeden Monat auf deiner Rechnung auftaucht. Der Listenpreis für den Tarif liegt nämlich bei teuren 24,99 Euro. Das bedeutet aber auch: Wenn die Mindestvertragslaufzeit nach 24 Monaten ausläuft, würde auch der Rabatt auslaufen und die Grundgebühr auf den teuren Ursprungspreis zurückfallen. Deshalb solltest du in jedem Fall kündigen, wenn sich die zwei Jahre dem Ende zuneigen. Dein Vertragspartner hierfür ist Klarmobil und damit Freenet. Vodafone stellt hier nur den Netzzugang und hat mit dem Tarif selbst nichts zu tun. Ein weiteres Bonbon, das dir Klarmobil derzeit bietet: Du bekommst die Anschlussgebühren in Höhe von 19,99 Euro einfach geschenkt. Normalerweise wird diese Pauschale zu Vertragsbeginn fällig und wird gerne versteckt. Hier fällt sie nun gar nicht erst an.

Das Angebot von klarmobil gilt wie eingangs erwähnt nur für kurze Zeit. Ein Enddatum ist indes aber noch nicht kommuniziert. Meist dauern diese Sonder-Deals aus dem Freenet-Umfeld aber nicht viel länger als eine Woche. Kommende Woche Dienstag oder Mittwoch dürfte das Tarif-Schnäppchen demnach wieder auslaufen.