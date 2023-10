Tarif-Kracher zum neuen Pixel 8: Mit 15 GB & Allnet-Flat zum Top-Preis

Ein Top-Prozessor, satte sieben Jahre Update-Support und eine stets flüssige Nutzererfahrung samt purem Android – mit dem neuen Pixel 8 hat Google mal wieder ein Smartphone der Spitzenklasse auf den Markt gebracht. Wer sich das neue Handy direkt in einem coolen Tarif-Deal sichern möchte, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Hier gibt’s das Google-Gerät etwa mit 15 GB Datenvolumen im Bundle. On top kannst du dir ebenfalls noch die Pixel Buds Pro gratis dazu sichern.

Tarif-Deal mit 15 GB zum neuen Pixel 8

Blau bietet dir rund um das neue Google Pixel 8 verschiedene Datenpakete an. So gibt es das Smartphone etwa mit 10 GB LTE-Datenvolumen für 41,99 Euro im Monat. Wir empfehlen dir aber die Option mit 15 GB für monatlich 43,99 Euro. Egal, für welche Option du dich entscheidest, gesurft wird stets mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Dies reicht locker für den Alltag rund um Social Media und Streaming.

Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Besonders cool: Der Anschlusspreis wird bei dem Angebot komplett gestrichen. Für das Google Pixel 8 zahlst du hingegen noch einen Gerätepreis von 1 Euro obendrauf.

→ Google Pixel 8 mit 15 GB Datenvolumen für monatlich 43,99 Euro

Pixel 8: Das bietet dir das brandneue Google-Gerät

Direkt auf den ersten Blick weiß das neue Pixel 8 zu überzeugen: Im Gegensatz zu vielen immer größer werdenden Smartphones ist das Google-Gerät überaus kompakt und handlich. Gleichzeitig weiß das 6,2 Zoll große OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz aber auch technisch vollends zu überzeugen.

Google Pixel 8 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display , 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.575 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Rosa, Schwarz Einführungspreis Pixel 8 (8/256 GB): 859 €, Pixel 8 (8/128 GB): 799 € Marktstart Herbst 2023

Ein weiteres Highlight ist die tolle Performance mit purem Android. Dies liegt zum einen daran, dass bei dem Google-Handy Soft- und Hardware aus einem Haus stammen und dadurch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Zum anderen liefert dir der verbaute Google Tensor G3 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher aber ebenso ordentlich Power für den Alltag. Und auch der Akku kann sich sehen lassen: Mit einer Kapazität von 4.575 mAh sollte dich dieser problemlos durch den Tag bringen.

Hobbyfotografen können ebenfalls bedenkenlos zum Pixel 8 greifen. So liefert dir die 50-MP-Hauptkamera in Kombination mit der tollen Kamera-Software schicke Schnappschüsse. Leider stehen dir für all deine Fotos und Videos aber nur 128 GB Speicherplatz zur Verfügung. Dafür punktet das Google-Handy mit seinem Schutz gegen Untertauchen nach IP68 sowie den üblichen Funkstandards rund um Bluetooth 5.3 und 5G.

Pixel Buds Pro: So holst du dir die gratis Kopfhörer

Zusätzlich kannst du dir aktuell auch noch die Pixel Buds Pro völlig umsonst zum Pixel 8 schnappen. Dafür musst du dein neues Google-Smartphone einfach nur zwischen dem 27. Oktober und 29. November auf dieser Aktionsseite registrieren und deinen Kaufbeleg hochladen.

Alle Tarif-Infos noch mal auf einen Blick

15 GB Datenvolumen im Telefónica-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat & EU-Roaming

Kein Anschlusspreis

Gerätepreis von 1 Euro fürs Google Pixel 8

Monatlich 43,99 Euro