15 GB für 10 Euro im Monat: Tarif-Kracher im Vodafone-Netz ohne Anschlusspreis

Neuer Tarif-Kracher im Vodafone-Netz! Derzeit gibt es bei Freenet wieder mal den Tarif Green LTE mit satten 15 GB Datenvolumen pro Monat und Allnet-Flat zum Super-Sparpreis. Im Vergleich zum Regelpreis gibt’s hier 69 Prozent Rabatt. Der reduzierte Tarifpreis gilt nur, wenn du in den nächsten Tagen abschließt und dann für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit. Wie lange das Angebot buchbar ist, gibt Freenet meist zwei bis drei Tage vor Aktionsschluss bekannt. Noch ist der Deal aber noch nicht mit einem Countdown oder sonstigem Hinweis aufs Aktionsende versehen (Stand: Dienstag, 9:30). Angelaufen ist der vergangene Woche Donnerstag.

Vodafone-Tarif für ’nen Zehner im Monat

Der Tarif bringt dich mit 15 GB im Datengepäck und zum Preis von 9,99 Euro pro Monat ins Vodafone-Netz. Das nutzt du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz. Das reicht locker für alle möglichen Anwendungen bis hin zum 4K-Streaming ohne Ruckler. Mit dabei ist auch noch eine Allnet-Flat für Anrufe in alle Netze. Optimiert werden Telefonate mittels VoLTE und WiFi-Call.

Bei Bedarf kannst du den Tarif auch als eSIM abschließen. Dann erhältst du die SIM-Karte nicht als Plastikchip per Post, sondern kannst den Tarif direkt virtuell auf deinem Smartphone oder deiner Smartwatch freischalten. Das funktioniert auf zahlreichen Modellen, unter anderem auf iPhones, bei Samsung-Handys und auch den Pixel-Modellen von Google. Bei Google und Apple ist die eSIM zudem die einzige Möglichkeit, um die Dual-SIM-Funktion zu nutzen. Außerdem kannst du bei dem Tarif bis zu 2 Multicards hinzubuchen, damit du den Vertrag auf mehreren Geräten (Smartphone, Tablet, Notebook, Smartwatch) gleichzeitig verwenden kannst.

69 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr – so sparst du auch den Anschlusspreis

Regulär kostet der Tarif stolze 31,99 Euro – so steht’s im Tarifdatenblatt. Schon vorher war er nicht mehr ganz so teuer, mit 24,99 Euro aber immer noch recht hochpreisig für einen 15-GB-LTE-Tarif – selbst im Vodafone-Netz. Nun also der Sprung auf nur 9,99 Euro Grundgebühr, der 69 Prozent Nachlass auf den Ursprungspreis entspricht. Damit wird der Tarif zum echten Preistipp. Die 15 GB sind zudem ein gutes Datenpolster, das den allermeisten Nutzern inklusive Puffer völlig ausreicht. Achtung: Der Rabatt gilt nur für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, danach wird es teurer – du kannst aber dann auch einfach kündigen beziehungsweise in ein anderes Angebot wechseln.

Auf der ersten Rechnung steht außerdem noch ein Anschlusspreis. Hier berechnet der Anbieter – Vertragspartner ist Freenet – einmalig 39,99 Euro. Per SMS – sende den Text „AP frei“ (ohne Sonderzeichen und Anführungszeichen) an die Nummer 8362 – kannst du dir diese Pauschale wieder erstatten lassen. Die SMS kostet dann zwar 19 Cent – das steht aber in keinem Verhältnis zur Ersparnis vor.