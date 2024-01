Tarif-Kracher im Telekom-Netz: Jetzt noch zum halben Preis sichern

22 GB Datenvolumen im Telekom-Netz, eine Allnet-Flat sowie einige weitere Vorteile – und das alles für nur 12,50 Euro pro Monat. Dieses tolle Angebot liefert dir momentan der Anbieter „High“. Wir schauen uns den Tarif-Deal genauer an und werfen außerdem noch einen Blick auf die dazu buchbare 5G-Option.

Der Schnäppchen-Tarif im Überblick

Im Angebot für monatlich 12,50 Euro ist aktuell der High 22 LTE50 Tarif. Dieser bietet dir 22 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im Netz der deutschen Telekom. Diese Geschwindigkeit sollte locker für das tagtägliche Surfen, Social Media und Streaming unterwegs ausreichen. Außerdem profitierst du von der hervorragenden Netzabdeckung der Telekom – dem nachweislich besten Netz Deutschlands.

Hinzu kommt zudem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Du kannst also so viel telefonieren und SMS-schreiben, wie du magst – ohne extra Kosten. EU-Roaming ist obendrein ebenso inklusive, wodurch du alle Vorteile des Tarifs auch im EU-Ausland nutzen kannst. Ein weiteres cooles Extra ist die Rufnummernmitnahme. Hiermit sparst du dir nicht nur Zeit, das Ganze lohnt sich auch für deinen Geldbeutel. Nimmst du deine alte Rufnummer mit, profitierst du nämlich von einem Wechselbonus in Höhe von 50 Euro. Der Vertrag ist obendrein auf Wunsch ebenfalls mit eSIM erhältlich.

Du bekommst hier also ein rundum gutes Gesamtpaket mit ordentlich Datenvolumen und allen Extras, die man im Alltag benötigt. Und der Preis von monatlich 12,50 Euro kann sich ebenso absolut sehen lassen. Normalerweise kostet der Vertrag nämlich 25 Euro pro Monat – du sicherst dir den Tarif momentan also zum halben Preis! Dieses Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 8. Januar, schnell sein lohnt sich also.

Doch aufgepasst: Der Angebotspreis von monatlich 12,50 Euro gilt nur für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Anschließend steigt der Preis wieder auf die normalen 25 Euro pro Monat. Du solltest also rechtzeitig – einen Monat vor Ablauf der Mindestlaufzeit – kündigen und dich nach einem neuen Tarif-Schnäppchen umsehen.

Auch als 5G-Option erhältlich – Lohnt sich der Aufpreis?

Wer lieber im starken 5G-Netz der deutschen Telekom unterwegs sein möchte, kann den Tarif auch als 5G-Variante abschließen. Während das bessere Netz bei anderen Anbietern jedoch nur einen Aufpreis von einem Euro kostet, zahlst du hier ganze 5 Euro extra. Somit steigt der Preis für den 22 GB starken 5G-Tarif auf 17,50 Euro pro Monat. Wir würden daher eher zur LTE-Variante raten, die für die meisten Nutzerinnen und Nutzer vollkommen ausreicht.

→ Zum Tarif-Deal