Tarif-Kracher im Telekom-Netz: Doppel-Flat zum Sensationspreis

Wenn es darum geht, einen Mobilfunktarif abzuschließen, achten viele Menschen in erster Linie auf den Preis. Wieder anderen ist daran gelegen, möglichst einen D-Netz-Tarif abzuschließen – am besten mit viel Datenvolumen für das mobile Internet. Und wenn man dann noch den einmaligen Anschlusspreis sparen könnte, wäre das natürlich ein Traum. Bei mobilcom-debitel bekommst du all diese Tarif-Parameter jetzt auf einen Schlag serviert. In einem Super-Deal, den man zweifelsohne als bahnbrechend bezeichnen kann.

Doppel-Flatrate mit sattem LTE-Datenvolumen

Denn ab sofort kannst du bei mobilcom-debitel die green LTE Allnet Flat im Netz der Deutschen Telekom für 9,99 Euro im Monat buchen. Regulär werden für diesen Tarif 31,99 monatlich fällig, du sparst also jeden Monat knapp 69 Prozent. Und was steckt bei einer zweijährigen Vertragslaufzeit alles drin? Viel! Aber sieh’ selbst:

Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze

Internet-Flatrate innerhalb Deutschlands und im EU-Roaming

14 GB LTE-Datenvolumen pro Monat

bis zu 25 Mbit/s im Downstream

maximal 10 Mbit/s im Upstream

Hotspot-Flat von freenet (weltweit gültig)

kein Anschlusspreis

Wichtig: Der Anschlusspreis wird dir nicht automatisch erstattet. Vielmehr musst du innerhalb von zwei Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte – das kann auf Wunsch übrigens auch eine eSIM sein – eine SMS mit dem Inhalt „AG Online“ an die Kurzwahl 22240 senden. Versurfst du mehr als 14 GB LTE-Datenvolumen im Monat, wird für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats die Surfgeschwindigkeit auf 64 Kbit/s reduziert. Als eSIM-Variante lohnt sich der Tarif auch in einer entsprechenden Smartwatch oder als Dual-SIM im iPhone.

Außerdem nicht zu vernachlässigen: Nach zwei Jahren erhöht sich die Grundgebühr auf 31,99 Euro. Wenn du diesen höheren Grundpreis vermeiden möchtest, solltest du den Tarif spätestens einen Monat vor Laufzeitende kündigen.

Wie günstig ist der Tarif wirklich?

Eine Doppel-Flatrate im Netz der Telekom für unter 10 Euro mit 14 GB Datenvolumen – ist das wirklich so preiswert? Ein Vergleich mit anderen Allnet-Flat-Tarifen zeigt: absolut! Die preiswertesten vergleichbaren Pauschaltarife kosten normalerweise mindestens 15 Euro monatlich. In der Regel ist dann aber auch eine SMS-Flatrate inklusive. Der SMS-Versand im jetzt angebotenen Tarif von mobilcom-debitel kostet aber 19 Cent pro Nachricht. Das mag auf den ersten Blick eine Einschränkung sein. Man kann es im Zeitalter von WhatsApp und anderen Smartphone-Messengern aber wohl locker verschmerzen.

Unter dem Strich ist die green LTE Allnet-Flat von mobilcom-debitel also ein rundum günstiger und empfehlenswerter Sondertarif, mit dem du richtig viel Geld sparen kannst. Zudem telefonierst und surfst du für mindestens zwei Jahre im vielfach ausgezeichneten Mobilfunknetz der Telekom.

