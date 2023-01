Tarif-Kracher im 5G-Netz: Hier gibt’s einen 550 Euro MediaMarkt-Coupon geschenkt

Seit dem vergangenen Jahr hat O2 mit dem O2 Grow einen besonderen Mobilfunk-Tarif im Sortiment. Denn hier stehen dir im ersten Jahr monatlich 40 GB Datenvolumen zur Verfügung. Jahr für Jahr steigt aber das Datenvolumen – so kannst du im zweiten Jahr 50 GB pro Monat nutzen und im dritten Jahr bereits 60 GB im Monat. Würdest du den Vertrag direkt bei O2 abschließen, müsstest du dafür momentan 34,99 Euro pro Monat zahlen. Dieselben Kosten stehen zwar auch in der MediaMarkt Tarifwelt auf dem Preisschild, doch: hier bekommst du noch einen 550 Euro Geschenk-Coupon von MediaMarkt geschenkt. Das sind die Details zum Angebot.

5G, Allnet-Flat und Mehrfach-Nutzung: Dieser Tarif lohnt sich

Für das Tarif-Angebot zahlst du 34,99 Euro im Monat für mindestens zwei Jahre. Außerdem kommen einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten hinzu. Für dein Geld bekommst du aber auch eine ganze Menge. Neben dem riesigen mitwachsenden Datenpaket (40 GB im ersten Jahr, 50 im zweiten), surfst du mit dem Tarif im schnellen 5G-Netz und bist so auch gut für die Zukunft gewappnet. Auch das expandierende Datenvolumen ist darauf ausgelegt, dass du den Tarif möglichst lange nutzen kannst und nicht ständig wechseln musst. Der Preis bleibt dabei konstant – mit jedem weiteren Vertragsjahr bekommst du aber mehr für dein Geld. Zudem steht dir eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung.

Auch cool: Dank der Connect-Option kannst du das Datenvolumen auf bis zu zehn Geräten nutzen. Solltest du also selbst nicht so viel benötigen, kannst du den Tarif auch ganz einfach mit deinen Liebsten teilen. Nimmst du deine alte Rufnummer mit in den neuen Vertrag, kannst du dir außerdem noch einmal 100 Euro Wechselbonus sichern. Dieser wird dir in der Regel in 5-Euro-Rabatten auf deiner monatlichen Rechnung gutgeschrieben. In den ersten 20 Monaten schrumpft die monatliche Gebühr somit auf nur noch rund 30 Euro.

550 Euro Geschenk-Coupon – so funktioniert die MediaMarkt-Aktion

Und nun zum größten Kaufargument: Schließt du den Tarif über die MediaMarkt Tarifwelt ab, kannst du dir für das gleiche Geld wie bei O2 selbst noch einen 550 Euro Gutschein-Coupon für MediaMarkt gratis sichern. Wichtig ist hierbei, dass sich dieser nur vor Ort in einer Filiale einlösen lässt.

Einziges Manko: Den Coupon-Wert bekommst du in Form von mehreren Teilbeträgen. Eine Aussage darüber, ob du mehrere Coupons bei einem Einkauf kombinieren kannst, können wir leider nicht treffen. Dazu macht MediaMarkt keine Angabe. Du kannst aber auf jeden Fall bei mehreren Einkäufen vor Ort sparen oder die Coupons auch problemlos an Dritte weitergeben, da sie „anonym und übertragbar“ sind.