Tarif-Kracher: Akku-Wunder + Kopfhörer zum Spar-Preis im Angebot

Ein starker Akku zählt bei einem Smartphone zu den wohl wichtigsten Features – immerhin soll dem Gerät unterwegs ja nicht der Saft ausgehen. In Kombination mit der starken Schnelllade-Funktion ist dem Hersteller Xiaomi mit dem Redmi Note 12 Pro 5G ein waschechtes Akku-Wunder gelungen. Und das Beste: Bei Blau kannst du das Smartphone im Tarif-Bundle jetzt besonders günstig abgreifen! On top bekommst du mit den Redmi Buds 4 Lite direkt noch Bluetooth-Kopfhörer dazu.

Redmi Note 12 Pro – Starker Akku & tolle Kamera

Das Redmi Note 12 Pro von Xiaomi muss sich dabei keineswegs hinter Smartphones der Konkurrenz verstecken. Vor allem der 5.000 mAh starke Akku macht dabei einiges her und sorgt für ordentlich Power. Besonders cool: Im Lieferumfang ist ein 67-W-Netzteil für schnelles Laden enthalten. So versorgst du das Redmi Note 12 Pro wohl bereits in gerade einmal 15 Minuten wieder mit Saft. Angetrieben wird das Handy gleichzeitig vom MediaTek Dimensity 1080 Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Software Android 12 Prozessor MediaTek Dimensity 1080 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 187 g Farbe Weiß, Blau, Schwarz Einführungspreis Redmi Note 12 Pro 5G (8/128 GB): 430 €, Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB): 400 € Marktstart März 2023

Sehen lassen kann sich auch das 6,67 Zoll große AMOLED-Display. Dieses kommt auf eine Pixeldichte von 395 ppi sowie eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Hobbyfotografen freuen sich hingegen über die Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Selfies werden immerhin mit 15,9 Megapixeln geknipst. All deine Fotos und Videos müssen auf den verbauten 128 GB Speicher Platz finden. Ein Nachrüsten ist aufgrund des fehlenden microSD-Slots leider nicht möglich. Dafür punktet das Redmi Note 12 Pro mit einem Fingerabdrucksensor sowie Face-Unlock. Außerdem ist das Smartphone nach IP53 gegen Spritzwasser geschützt und funkt über die üblichen Standards rund um 5G, Bluetooth 5.2 sowie NFC für mobiles Zahlen. Im Tarif-Bundle zahlst du aktuell einmalig lediglich 29,99 Euro für das Handy inklusive Versand.

Cooles Extra zum Tarif-Deal: Die Redmi Buds 4 Lite

Obendrein bekommst du mit den Redmi Buds 4 Lite noch passende Bluetooth-Kopfhörer geschenkt! Die In-Ears hauen Soundspeziallisten akustisch wohl nicht unbedingt vom Hocker, als Gratis-Extra können sich die Stöpsel aber dennoch sehen lassen und reichen etwa für Anrufe vollkommen aus. Die Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden mit dem Ladecase ist ebenfalls ordentlich, genauso wie der Schutz vor Schweiß und Regenwasser nach IPX4.

Der Tarif zum Xiaomi-Handy im Überblick

Blau bietet dir beim Tarif gleich mehrere Optionen im Hinblick auf das Datenvolumen. So gibt es das Redmi Note 12 Pro etwa mit 12 GB für 18,99 Euro im Monat. Zu empfehlen ist jedoch eindeutig die Variante mit 15 GB. Für die 3 GB extra zahlst du nämlich nur einen Euro obendrauf, also monatlich 19,99 Euro. In jedem Fall bist du bei dem Tarif mit bis zu 50 MBit/s im O 2 -Netz unterwegs. Dies reicht für das alltägliche Surfen locker aus und auch Streaming ist mit dieser Geschwindigkeit möglich. Darüber hinaus kannst du dich noch über eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS freuen. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Ein Anschlusspreis fällt bei dem Angebot hingegen nicht an.

Somit zahlst du neben den monatlichen Kosten lediglich noch 29,99 Euro für das Redmi Note 12 Pro inklusive der Redmi Buds 4 Lite und den Versandkosten obendrauf. Zum Vergleich: Einzeln kostet bereits das Smartphone im Netz aktuell knapp 253 Euro oder mehr, für die In-Ears fallen rund 19 Euro an. Insgesamt kommst du bei der 15-GB-Variante über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 509,75 Euro. Verrechnet man die einzelnen Gerätepreise mit dieser Summe, ergibt dies einen günstigen monatlichen Effektivpreis von 9,91 Euro.

→ Xiaomi Redmi Note 12 Pro mit 15 GB für monatlich 19,99 Euro